7月に岐阜県で行われた陸上の日本選手権リレーの女子400メートルリレーで、福岡大が43秒91の日本学生新記録を打ち立てた。同じメンバーで6月の日本学生対校選手権で出した学生記録を0秒40更新し、単独チームでは初の43秒台に突入。個々の走力、バトンワークを磨き上げて達成した快挙だった。9月の世界選手権で盛り上がった陸上界。九州の若い力も躍動している。（伊藤瀬里加）

柴藤、前田、大林、山形が「雑草魂」で走力強化

福岡大が未知の領域に突入した。日本選手権リレーの女子400メートルリレー。1走の柴藤凛（2年・福大若葉）が好スタートを切ると、前田美結子（3年・中村学園女子）、大林璃音（2年・大分雄城台）がつなぎ、最後はアンカー山形愛羽（2年・熊本中央）が後続を突き放した。

43秒91の学生新記録に会場が沸く。過去43秒台を記録したのは日本代表など選抜チームのみで、単独では初の快挙だった。「43秒台を出すと決めて取り組んできて、有言実行できて良かった」。山形は充実感を漂わせ、柴藤は「4人だけではなし得なかった。チーム一丸で出した記録」と周囲にも感謝した。

エースの山形は高校3年時に全国総体で100メートル、200メートルの2冠を達成。昨年はパリ五輪を目指す女子400メートルリレーの日本代表に選出されたが、エリートばかりではない。信岡沙希重・短距離コーチは「じゃがいもチーム。輝かしい実績を持つ選手が何人もいる大学さんもある中、雑草魂でやっている」と語る。

各自が走法に合わせた課題と向き合い、走力を強化。前田は高校時代、個人で全国総体の出場はなかったが、ピッチや接地を意識して冬季練習に励み、今年の日本選手権女子200メートルで4位入賞を果たすまでになった。

日本陸連の短距離ヘッドコーチも務める信岡コーチは「個人種目とリレーは相乗効果がある」と、両輪での強化が成長につながると考える。日本選手権リレーの前には朝の自主練習も実施。「出るタイミング、見え方、根本的なところから見直した」（大林）と、バトンワークを磨き上げた。

43秒台を出しても満足はない。前田は「バトンはまだタイムロスがあった。練習の中でもっと徹底し、追求していく。また学生記録を超えられるようなチームになりたい」とチームの思いを代弁。限界はもっと先にある。

男子400メートルR、先本が雪辱の日本一

日本選手権リレーの男子400メートルリレーを38秒72の大会新で制した筑波大は、福岡・敬愛高出身の先本貴一朗（4年）がアンカーとして日本一に貢献した。流れるようなバトンパスで6月の日本学生対校選手権で6位に終わった雪辱を果たし、「今の4人で出る最後の大会。調子も良く、ピークを試合に持っていくことができた」と語る。

中学までは野球少年で、高校はソフトボール部に入部。校内体育大会で快足を見込まれて陸上も始めた。週に数回、ソフトボール部の練習後に約30分、一人で基礎練習や坂道ダッシュを繰り返すのみ。勧誘してくれた顧問が途中で退職したため、他校との合同練習などで専門技術を学んだ。

“独学”で陸上と向き合い、3年時には全国総体に100、200メートルの2種目で出場した。筑波大で陸上に専念して成長。今年は100メートルで日本選手権初出場を果たし、「またこの舞台に戻ってきたい」と、卒業後の現役続行も目指す。自己ベストは10秒23。「目標は日本選手権の決勝。達成したい」と遅咲きのスプリンターはトップを目指す。