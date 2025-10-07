松田鈴英が“相方”脇元華の誕生日を祝福！ 仲良しおそろコーデで笑顔のループ動画も披露
松田鈴英が自身のインスタグラムを更新。「大好きなわきちのお誕生日」「28歳おめでとう」と記し、親友・脇元華の誕生日を祝福した。
【写真】松田鈴英が相棒の“わきち”と2ショット披露！ お揃いセットアップがよく似合う
投稿には夜桜の下で撮影された脇元のソロショットをはじめ、花見会場でいちごソーダを手にしたツーショット、小祝さくらや金田久美子ら女子プロゴルファー仲間と、それぞれのスリーショットなど、全5枚の写真と2本の動画を公開。お揃いのセットアップに身を包んだ2人が笑顔で寄り添い、髪の毛先をちょんっと触れる姿が繰り返し映し出されるループ動画を披露した。またハッシュタグでは「笑いのツボが同じ」「なんか面白い」「みんな笑ってなくても私たちは面白い」「そんな私たちをこれからもお願いします」と2人の息ぴったりな関係性を感じさせるコメントも添えられている。この投稿にファンからは「華ちゃんの相方らしい投稿だなぁー」「わきち→脇元華さん、遅ればせながら、お誕生日おめでとうございます」といった祝福の声が寄せられている。松田と脇元の2人は1997年生まれの同学年で、旅行に出かけたり、一緒にインスタライブを行ったり、毎年互いの誕生日を祝い合うなど、公私ともに非常に仲の良い間柄。今回の投稿からも、そんな信頼関係と距離の近さが伝わってくる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
