自民党の高市新総裁が6日、党の役員人事を固めました。女性初の総裁誕生から2日、日経平均株価も史上最高値を更新しました。他にも、動きが出ています。

■「新総裁さなえちゃん紅白まんじゅう」で応援の菓子店

6日に『news zero』が訪ねたのは、都内の菓子店。今回候補となっていた5人の顔が描かれた「総裁選まんじゅう」です。

4日の結果をうけ、さっそく新作に取りかかっていました。

菓子店 代表

「『祝誕生 新総裁さなえちゃん紅白まんじゅう』が10月4日の総裁選の結果をうけて、デザインを決めた商品になります」

高市早苗氏の自民党・新総裁就任を祝ったまんじゅうです。

菓子店 代表

「『力強い日本を作っていく』と言ってらっしゃるので、まんじゅうを通じて、高市さん応援していければ」

自民党本部にも就任を祝う花が次々と届きますが、6日、当の本人の姿はなく…。

記者

「赤坂議員宿舎の中で人事構想を練っているものとみられます」

その中身が明らかになってきました。

■トランプ大統領、SNSで高市氏の総裁選出を祝福

女性初の自民党総裁誕生から2日。6日の日経平均株価はほぼ全面高となり、史上最高値を大幅に更新しました。高市氏が掲げる積極財政路線で景気が上向くとの見方が広がったため、とみられています。

自民党・高市早苗新総裁（4日）

「もう全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」

こうした中、アメリカのトランプ大統領は、SNSに高市氏について「大きな知恵と力強さを兼ね備えた非常に尊敬される人物だ」と述べ、総裁選出を祝福しました。

高市氏は、今月中旬にも召集される臨時国会の冒頭で行われる「指名選挙」で、女性初の首相となる見通しです。

■街の人に聞いた…「高市氏に求めること」は？

6日に『news zero』が街で「高市氏に求めること」を聞くと…。

金融業（34）

「ガソリン（暫定）税率を廃止すると前に言っていたので早めにやってほしい。（Q：ガソリンの高さを感じる？）結構乗るので、高いなと」

建築系の自営業（49）

「（求めるのは）本当に減税。給料がなかなか上がらないけど物の値段が上がっている。だんだん厳しくなるかな」

パート（48）

「なんでも今、物が高い。生産者も物価が高い、光熱費とかでお金がかかってる。高くなるのはしょうがないが、なんとかなる方法ないかな」

また“女性目線”を求める人も。

フリーター（23）

「生理用品も少しずつ無料で街中に置かれるのが増えてきている。そういうのも普及してくれたら」

医療従事者（48）

「スーパーに行ってもコメ1つでも値上がりしている。食事面・日用品、女性だと気づくことも多いと思うので考えてほしい」

■党役員人事は… 萩生田氏を幹事長代行に

高市新総裁のもとの新たな党役員人事も明らかになりました。

まず党運営の中心となる重要な4つのポスト。要となる幹事長には、麻生派に所属するベテラン、鈴木俊一総務会長が内定。政調会長には、総裁選で戦った小林鷹之・元経済安保担当相。

総務会長には有村治子・元少子化担当相。選挙対策委員長には古屋圭司・元国家公安委員長。2人は総裁選で高市陣営についていました。

そして、幹事長代行への起用が内定したのが、旧安倍派の萩生田光一・元政調会長です。

高市氏は、いわゆる裏金問題で収支報告書に不記載があった議員についても登用する考えを示していて、さっそく実行に移した形です。

新たな党役員は7日、正式に決定される予定です。

（10月6日放送『news zero』より）