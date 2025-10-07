元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（37）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。親子2代にわたるダンスショットを投稿した。

「夏の光が少しずつやわらぎ、季節は静かに秋へと移ろう頃になりましたね。夏の余韻を感じつつ、この季節の記録を」と記し、夏の思い出を写真や動画で公開。「15年ぶりに訪れた韓国。社交ダンスの試合では、本気で楽しむ大人趣味の時間を味わい、時間が合えば通ったかき氷（秋も変わらず氷活は継続）。友人と挑んだ滝行では、涙と笑いが入り混じる清らかなひととき。すき焼きが恋しくなって訪れた伊勢、そして身体づくりを意識し始めた新しい日々。どの瞬間も、この夏を特別なものにしてくれました」なとつづった。

サムギョプサルなどの韓国料理を楽しみながら酒も満喫して顔を赤らめるショットや、トレーニング、滝行の動画などをアップ。さらに「社交ダンスを楽しむ父と母を嬉しそうに見つめる小学生の頃の私」と説明し、自身が男性と黒のドレスで踊る写真や動画だけでなく、子供時代に見た父と母の華麗なダンスショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「お父さんお母さんも美男美女」「両親が美男美女でびっくり」「素敵なママとパパ」「お母様も舞さんとそっくりでお美しい」「ほろ酔い加減の舞さんも色っぽい」「可愛すぎる」「キラキラスマイル」などのコメントが寄せられた。