IMALU、忘れられない父・さんまの姿 声バレ防止のために“口にタオル”
タレントのIMALUが、10日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
IMALU ＝テレビ朝日提供
3年前に奄美大島と東京の二拠点生活を始めたIMALU。パートナーの故郷ということと、海の近くに住みたいという若い頃からの夢を叶え、現在の生活を始めたという。
東京での仕事のときは実家に寝泊まりし、東京で暮らしていた頃より母・大竹しのぶとの時間が増えたと話す。はじめは心配していた大竹も島に溶けこみ、楽しそうに暮らす娘を見て安心しているそう。
両親が人気者だけに生まれたときから常に注目されていたIMALU。小学生の頃は写真週刊誌の報道が過激だったため、父・明石家さんまは運動会へは来れず。また、テーマパークでは声で分かってしまうため、さんまはタオルを口に含み声を出さないようにしていたそう。しかし、ここまでしてもバレてしまい、ファンに囲まれてしまったというさんま。IMALUは、遠くから父の姿を見ていたという思い出は忘れられないと話す。
IMALU ＝テレビ朝日提供
