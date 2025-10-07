コーヒーと一緒に食べるなら？＜回答数 40,575票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第312回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「コーヒーと一緒に食べるなら？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:コーヒーと一緒に食べるなら？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単だけど本格的！とろける生チョコ
【材料】（約15cmセルクル 1台分）
チョコレート(ミルク) 170g
チョコレート(カカオ55%) 30g
生クリーム 100ml
紅茶(アールグレイ) 小さじ 1
水あめ 7g
バター 10g
ココア 適量
【作り方】
1、ミルクチョコレート、チョコレートを細かく刻み、ボウルに入れる。セルクルの底にラップをぴったり貼り、側面にオーブンシートを貼る。バターを常温にもどす。
2、生クリームに水あめ、アールグレイを入れて沸騰直前まで温める。
3、チョコレートに(2)をこしながら注ぎ入れ、泡立て器で静かに混ぜる。溶けない場合は湯せんにかける。
4、(3)にバターを入れ混ぜる。
5、セルクルに(4)を流し入れ、冷蔵庫で5〜6時間冷やし固める。
6、(5)の生チョコをセルクルから外し3cm角にカットして、ココアをまぶす。
【このレシピのポイント・コツ】
調理時間に冷やし固める時間は含まれていません。
(E・レシピ編集部)
・「コーヒーと一緒に食べるなら？」の結果は…
