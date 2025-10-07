スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「コーヒーと一緒に食べるなら？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:コーヒーと一緒に食べるなら？

・「コーヒーと一緒に食べるなら？」の結果は…


・1位 … ケーキ 64%
・2位 チョコレート 16%
・2位 クッキー 16%
・4位 パフェ 3%

※小数点以下四捨五入

40,575票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

簡単だけど本格的！とろける生チョコ


【材料】（約15cmセルクル 1台分）

チョコレート(ミルク) 170g
チョコレート(カカオ55%) 30g
生クリーム 100ml
紅茶(アールグレイ) 小さじ 1
水あめ 7g
バター 10g
ココア 適量

【作り方】

1、ミルクチョコレート、チョコレートを細かく刻み、ボウルに入れる。セルクルの底にラップをぴったり貼り、側面にオーブンシートを貼る。バターを常温にもどす。



2、生クリームに水あめ、アールグレイを入れて沸騰直前まで温める。



3、チョコレートに(2)をこしながら注ぎ入れ、泡立て器で静かに混ぜる。溶けない場合は湯せんにかける。



4、(3)にバターを入れ混ぜる。



5、セルクルに(4)を流し入れ、冷蔵庫で5〜6時間冷やし固める。



6、(5)の生チョコをセルクルから外し3cm角にカットして、ココアをまぶす。



【このレシピのポイント・コツ】

調理時間に冷やし固める時間は含まれていません。

(E・レシピ編集部)