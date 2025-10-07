◆国際親善試合 日本―パラグアイ（１０日・パナスタ）

日本代表は６日、千葉県内で１０日のパラグアイ戦に向けた合宿をスタート。対戦の４日前に新たに主将のＭＦ遠藤航（３２）＝リバプール＝の負傷による不参加が決まり、主力７人を欠く緊急事態下で挑まざるを得なくなった。９月の米国遠征でメキシコ、米国に１分け１敗。パラグアイに引き分け以下なら、森保ジャパン第２次政権では初の３戦連続未勝利となる。ベテランＤＦの長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は危機感をあらわにした。

ひとり、またひとりと主力の離脱が発表される緊急事態だ。２日の代表発表後、５日に発表されたＤＦ陣リーダー板倉滉（２８）＝アヤックス＝の不参加に続き、遠藤まで筋肉系のトラブルで欠くことに。長期離脱中の冨安、伊藤、町田、コンディション不良のＭＦ守田に加え、米国遠征から三笘、板倉、遠藤を欠き、台所事情はさらに悪化した。

この日は週末にリーグ戦を行った欧州組の多くが合流前とあり、ピッチでは国内組の５人（長友、相馬、安藤、大迫、望月）のみがボールを使った練習を実施。７日に全員がそろう予定だが、パラグアイ戦までわずか３日間。長友は「もちろん簡単ではない。でもＷ杯はベストメンバーで戦えるかといったらそうではない。もしかしたら、今以上に欠けるかもしれない」と危機感をあらわにし「選手がいないから、で諦めたらそれで終わり」と覚悟を示した。

９月の米国遠征は主力が出場したメキシコ戦は０―０、サブ組で挑んだ米国戦は０―２の完敗。米国戦先発で失点に絡んだ長友は、２６年北中米Ｗ杯優勝を語るレベルに届いていなかった自身のプレーを「正直、話にならない」と吐き捨てた。主力とサブ組の力量差という課題が浮き彫りになった。

さらに９月から主力を欠く一方で、新たに招集された選手たちにとってはチャンスだ。昨年１１月に負った左足アキレスけんの断裂から約１年ぶりに代表復帰を果たしたＤＦ谷口は「また絶対にこの舞台に戻ってやる、と思っていた。けが人が多い状況ですけど、ピッチ内外で存在感を出したい。競争は大歓迎」と野望を燃やした。米国遠征で表面化した課題を、解決する選手が出てくるのか。不安と期待を胸に、試練の２連戦に挑む。（金川 誉）