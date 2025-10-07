米人気シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトと親友の歌手で女優、セレーナ・ゴメスとの絆に大きな反響が寄せられている。

９月２７日（日本時間２８日）に音楽プロデューサーのベニー・ブランコ（３７）と米カリフォルニア州サンタバーバラ郊外の邸宅で結婚式を挙げたゴメス。６日（同７日）に結婚式で控え室で準備中のゴメスを自ら撮影するスウィフトや、２ショットなどをアップし「ＳＨＯＷＧＩＲＬに捧ぐ…２０年近くもそばにいてくれて本当に幸せよ！永遠に、いつまでも愛してる ＠ｔａｙｌｏｒｓｗｉｆｔ」とリリースされたばかりのスウィフトの１２枚目となるアルバム「Ｔｈｅ Ｌｉｆｅ ｏｆ ａ Ｓｈｏｗｇｉｒｌ」に引っかけて、親友への感謝と愛情あふれる言葉をつづった。

この投稿には「最高の友情」「２人のクイーン！」「２人の強い絆に涙が出る」「こちらまで幸せな気持ちになる」などと感激の声が寄せられている。

またスウィフトは８月２６日（同８月２７日）にＮＦＬ・チーフスのＴＥ（タイトエンド）トラビス・ケルシー（３５）と婚約したことを発表した。