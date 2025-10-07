◆第１０４回凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、仏・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル、重）

【パリ（フランス）６日＝山下優、カメラ・高橋由二】５日にパリロンシャン競馬場で行われた第１０４回凱旋門賞・Ｇ１で、日本勢の悲願は今年もお預けとなった。最先着はビザンチンドリームの５着、日本ダービー馬のクロワデュノールは１４着、アロヒアリイは１６着。勝ったのは地元仏国の３歳牡馬ダリズだった。１週間に及ぶ現地取材で感じた敗因と課題、そして今後への希望を「読み解く」。

発走直前の強い雨。それが今年のアンラッキーを象徴していた。今年の３頭も含め、のべ３８頭の日本馬が挑戦した凱旋門賞。今年も勝てなかった。いや、勝たせてくれなかったと言うべきか。１着はダリズ、頭差２着のミニーホークから後続を５馬身半離しての決着だったが、３着のソジーも含めて上位３頭のゲート番は（２）（１）（３）。やはり内枠でないと厳しかったと思う。

クロワデュノールは大外枠が大きなハンデとなったのは確かで、前に壁をつくれず、息が入らない競馬に。しかし、初の中２週のローテーションで調整が難しかったか。力を出し切れなかったのは確かで、課題を克服して再び強いダービー馬の姿を見せてほしい。

５日のパリロンシャン競馬場は、レース直前まで晴れていたとはいえ、前日の夕方から直前を含め雨が４回降った影響は大きかった。４日はペネトロメーター（※）の数値が「３・８」の重馬場だったが、５日は「４・１」まで悪化した。日本の報道陣がコースに入った２日は「３・４」の稍重。日本馬は２日の馬場状態ならという感じはあったが、天候だけは仕方ない。ただでさえ、雨の多いパリ。水はけを改修したフォルスストレートも、レースではたくさん泥が飛んでいたように、特に効果はなかった。母の父に凱旋門賞２着２回のオルフェーヴルを持つアロヒアリイは道悪で進みが悪く、もまれて道中で接触。厳しい競馬を余儀なくされた。

日本馬で最先着の５着だったビザンチンドリームは、軽い走りと切れが持ち味。馬場の悪化に一番苦しむかに思われた。だが、不利な外枠からのスタートでも道中は徹底的に内にこだわり、直線のオープンストレッチを生かす競馬をした。これは出遅れのロスをうまく利用したマーフィー騎手のファインプレーだった。フォワ賞を上がり３ハロン３３秒０９の末脚で差し切ったが、凱旋門賞の上がり３ハロンは３６秒１９。悪い馬場でも健闘しており、ぜひ来年も挑戦してほしい。

今年の３頭はいずれも前哨戦を制しての挑戦で、現地でも注目を集めていた。２３年４着のスルーセブンシーズ以来、７頭目の掲示板（５着以内）を確保。一時の日本馬の不振から抜け出し、着実に上向いているはずだ。

特に斉藤崇調教師、田中博調教師は落胆していたが２人とも数多くのＧ１を勝っていて、確かな手腕がある。きっとこのままでは終わらない。今年が１４度目の騎乗で、０６年にプライドで２着があるルメール騎手は「日本馬は着実にレベルアップしています。少しの幸運があれば、凱旋門賞でもチャンスはあります」といつも言ってきた。馬場や枠順もいつか、かみ合う時が来るはず。苦労を重ねたぶんだけ、喜びは大きい。このチャレンジに心から敬意を表したい。

（※）１キロの重りが１メートルの高さから落下する衝撃を受けたときの杭の貫入量（単位はミリ）で馬場状態を測定。良馬場は４段階（〜３・２）、稍重は１段階（３・３〜３・４）、重馬場は３段階（３・５〜４・５）、不良馬場は２段階（４・６〜）の１０段階で馬場状態を示す。