¡ØESCAPE¡Ù´ÆÆÄ¤¬ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡õº´ÌîÍ¦ÅÍ¤ò¾Î»¿¡¡¡Ö·ë°Ê¤ÈÂç²ð¤Î´Ø·¸À¤¬¸«»ö¤Ë¥ê¥ó¥¯¡×
¡¡10·î8Æü¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¾®¼¼Ä¾»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¿ÀÈøÉö¼î¤ÈºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿²»³Ú¤Ï¡©¡¡ÇÐÍ¥¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡È¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡É
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÍ¶²ý»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤òÉÁ¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ë¤è¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£
¡¡Âç´ë¶È¡¢È¬¿ÀÀ½Ìô¼ÒÄ¹¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦È¬¿À·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ë¤¬20ºÐ¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÆü¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤··×²è¤Ï¤¢¤¨¤Ê¤¯¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÈÈ¿Í¤Î°ì¿Í¡¦ÎÓÅÄÂç²ð¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤ÏÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¤¹¤¯¤à¡£¤À¤¬¿Í¼Á¤Î¤Ï¤º¤ÎÎá¾î¤Ï¡Ö»ä¤È°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢¡È¿Í¼Á¤ÈÍ¶²ýÈÈ¡É¡¢2¿Í¤Î´ñÌ¯¤ÊÆ¨Èò¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤ëÊñ°ÏÌÖ¡¢¤½¤·¤Æ½Ö»þ¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ëÅ¨¤ÈÌ£Êý¡£Èà½÷¤Ï¤Ê¤¼Æ¨¤²¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ²¿¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼Â¤ÏÈà½÷¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÉÈëÌ©¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Í¶²ý»ö·ï¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢2¿Í¤Î¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£¸½¼Â¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¢¤é¤¬¤¦Ì¤´°À®¤Ê2¿Í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯·ëËö¤È¤Ï¡£
¡¡¾®¼¼¤ÏËÜºî¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö±é½Ð¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡£ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¤µ¤ó¡¢¼ç±é¤ª2¿Í¤Î3¥«·î´Ö¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤¹¤¯¤¤¼è¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®¼¼Ä¾»Ò´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎòÆþ¼ÒÅö»þ¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¤ò»ÖË¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ27ºÐ¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï½÷À´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤éÍý²ò¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ö¤Þ¤º1ËÜ»£¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ÎÃæ¡¢¡ØÙÝ¾åº£Æü»Ò¤ÎÈ÷ËºÏ¿¡Ù¡Ê2015Ç¯10～12·îÊüÁ÷¡Ë¤ÇGPÂÓ½é±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯½Ð±é¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£GPÂÓ½é¥Áー¥Õ¤Ï32ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¡Ø3Ç¯AÁÈŽ°º£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹Ž°¡Ù(2019Ç¯1～3·îÊüÁ÷)¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ÎºîÉÊ¤Ï³Ø±à¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤Ï¤¸¤áÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤¹¤´¤¯¡Ö¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë»ä¤âÀäÂÐÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î¼ã¤¤Ìò¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂç»ö¤Ê3¥«·î¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡Öº£¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»£¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¤·¡¢Êì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÊÑ²½»ä¤Ï¤à¤·¤í¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¤ÈÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤êËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿±é½Ð¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢100¡ó¼«Ê¬¼«¿È¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤¬»£¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÈùÌ¯¤Ê¿´¤Îµ¡Èù¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÆß´¶¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÁ°¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤é¡ÖÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÅÚÂæ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£À®Ä¹¤·¤¿¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Êý¸þ¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±é½Ð¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤ÏÀäÂÐ²èÌÌ¤ËºÜ¤ë¤Î¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¬¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂæËÜ¤òËº¤ì¤Æ¤ª¼Çµï¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤¬»£¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬±é½Ð¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤·¡¢»ä¼«¿È¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Ëþ¤Á¾å¤¬¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Î±é½Ð¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤¬Íè¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¡Ö²¦Æ»¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ç±é¤Ï¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤È¡¢¡Ø¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿º´ÌîÍ¦ÅÍ¤µ¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤³¤Î2¿Í¤Î 3¥«·î´Ö¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤¹¤¯¤¤¼è¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºùÅÄ¤Èº´Ìî¤Î°õ¾ÝºùÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤È½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍê¤ì¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¸½¾ì¤Ç¤âÉáÃÊ¤ÏÏ¯¤é¤«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤µ¤ì¤ë¡£·ë°Ê¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ðíâ×¤Ç¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëÆ¬¤ÎÎÉ¤¤¤«¤¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º´Ìî¤µ¤ó¤È¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¡ÖÇØ¿¤Ó¤¿¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤ì¤¯¤é¤¤Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¿®¤Ë¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º´Ìî¤µ¤ó¤â´ïÍÑ¤ÊÊý¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤´¼«¿È¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤Ã¤¿¤¯¤Î¤Ê¤µ¤ä¿Í²û¤Ã¤³¤µ¡¢¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥Ô¥å¥¢¤ÊÉôÊ¬¤¬Âç²ð¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô¼êÊü¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤Î°õ¾ÝËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤±é½Ð¤ÎÌÜÀþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ç¡¢°ì½ï¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥µ¥Þー¥¦¥¤¥«¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ì¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¶õµ¤´¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¼ã¤¤2¿Í¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤ò¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬ÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤ÎºÂÄ¹¤Î¼þ¤ê¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ç¸ÄÀË¤«¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬ÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ºî¡ØÎø¤Ï°Ç¡Ù¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢±é½Ð¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤ÈÀÄ½Õ¥íー¥É¥àー¥Óー¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÎø¤Ï°Ç¡Ù¤ÏÏ¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤ÏÃ¯¤À¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï²¿¤¬¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ê¤Î¤«¡¢Ã¯¤¬¤½¤ì¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¹¤éÆæ¤á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤À¤«¤éËÜÅö¤ËÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÎ¢¥Æー¥Þ¤Ç¡È¥¢¥á¥ê¥«¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§Ì£¤ä¡¢¥Ý¥Ã¥×¤µ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥é¥Õ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê´¶¤¸¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼ç±é2¿Í¤Î¼þ¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°áÁõ¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Æ¨Ë´¤Ë»È¤¦¼Ö¤ÏÀÖ¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤Ë¤·¤¿¤ê¡£·àÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î²È¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂÐÈæ¤È¤·¤ÆÄÉ¤¦Â¦¤ÎËÌÂ¼¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ç¥â¥À¥ó¡¢½Å¸ü¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤Ï»°µÓ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê»£¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼ê»ý¤Á¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ê¤ë¤Ù¤¯1¥«¥Ã¥È¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ï¤¶¤ÈÍÉ¤é¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤¶¤é¤¶¤é¤·¤¿´¶¤¸¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È¤òÁÆ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ê¤â¥é¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¥ì¥²¥¨¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿Ê¸²½¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Èºî¶Ê²È¤ÈÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÔ½¸¤Ç¤Ï¥Æ¥í¥Ã¥×¤Î»È¤¤Êý¤ä¿§Ì£¤ò¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Âç²ð¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¤Ä¤Ê¤®¤äÆ¨Ë´¤Ë»È¤¦ÀÖ¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤Ë¤Ï¡¢¿§Ì£¤òÂ¤·¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é²ó¤Î¸«¤É¤³¤í·ë°Ê¤ÈÂç²ð¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤éÀäÂÐ¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢Í¶²ý¤òÄÌ¤·¤Æ±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢È¿È¯¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬Â©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬Âè1ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤Ç¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤â¤³¤Î2¿Í¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬°ìÈÖ¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºùÅÄ¤µ¤ó¤Èº´Ìî¤µ¤ó¤¬°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤«¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ª¸ß¤¤¤Î¼Çµï¤ä¶õµ¤´¶¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢µ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤È¡¢·ë°Ê¤ÈÂç²ð¤Î´Ø·¸À¤¬¸«»ö¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë