「ちいかわ」たちがお手拭きに！大容量720枚！【レック】から「ちいかわ」の手口拭きがAmazonにて販売中!!
かわいすぎる、しかも実用的…大容量720枚！【レック】から「ちいかわ」のお手拭きが登場!! Amazonにて!!
【LEC(レック)】ちいかわ 純水99% 手口ふき は、成分の99%が純水でできた手口ふきで、遊び心満載の3柄ランダムアソートパッケージ！ちいかわ・ハチワレ・うさぎがメインのデザイン。
なんと60枚 × 12個 (720枚)のまとめ買い仕様でAmazonに登場中だ。
成分の99%が「純水」なので、パラベン、PG、アルコール、香料、着色料が無添加。
メッシュタイプなので、凹凸に汚れをからめてしっかりキャッチ。小さなお子様の肌にも優しいシートとなっている。
オープンシールは180度開いて止まるオーバーストップ機能付きなので、シートが取り出しやすい。
品質管理も徹底しており、小さなお子様にはもちろん、年齢問わず安心してたっぷり使える。
お家でも、お出かけでも、ちいかわたちと一緒にもっともっと楽しもう。日々の合間にほっこりさせてくれる、可愛さ×実用性のアイテムだ。
