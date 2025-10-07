ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

かわいすぎる、しかも実用的…大容量720枚！【レック】から「ちいかわ」のお手拭きが登場!! Amazonにて!!

【LEC(レック)】ちいかわ 純水99% 手口ふき は、成分の99%が純水でできた手口ふきで、遊び心満載の3柄ランダムアソートパッケージ！ちいかわ・ハチワレ・うさぎがメインのデザイン。

なんと60枚 × 12個 (720枚)のまとめ買い仕様でAmazonに登場中だ。

成分の99%が「純水」なので、パラベン、PG、アルコール、香料、着色料が無添加。

メッシュタイプなので、凹凸に汚れをからめてしっかりキャッチ。小さなお子様の肌にも優しいシートとなっている。

オープンシールは180度開いて止まるオーバーストップ機能付きなので、シートが取り出しやすい。

品質管理も徹底しており、小さなお子様にはもちろん、年齢問わず安心してたっぷり使える。

お家でも、お出かけでも、ちいかわたちと一緒にもっともっと楽しもう。日々の合間にほっこりさせてくれる、可愛さ×実用性のアイテムだ。