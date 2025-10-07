プロ野球・巨人の岡本和真選手がケガで離脱した約3か月間を振り返りました。

岡本選手は5月の阪神戦でランナーと交錯し、「左肘のじん帯損傷」で離脱。約3か月の離脱があり、今季は69試合で打率.327、15本塁打、49打点を記録しました。

ファームで調整していた期間については、「久々のファームだったので、選手たちとプレーするのは新鮮だった。みんな話を聞いてくれましたし、僕も年取ったなって思いましたね」と振り返ります。

若手からはバッティングや守備を聞かれたといい、「プラスになったかはわからないけれど、そういう話もしましたね」と振り返りました。

気になった選手については、「みんないいバッティングしていた」と話し、21歳育成の宇都宮葵星選手や今季支配下を勝ち取った21歳の三塚琉生選手の名を挙げました。

また、刺激を受けたことを聞かれ、「毎日こんな暑いところでやって尊敬」と苦笑い。「自分もこういう時期があったなというか、ここでやっていたんだなと思い出しながらリハビリをしていたので、また頑張ろうと思えた」と振り返りました。

巨人はレギュラーシーズンを終えて、11日からクライマックスシリーズファーストステージでDeNAと対戦。「コンディションはすごくいい。シーズン半分しかやっていないので、クライマックスシリーズは頑張りたい」と意気込みました。

(10月6日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)