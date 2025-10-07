日経225先物：7日夜間取引終値＝400円高、4万8590円
7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比400円高の4万8590円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万7944.76円に対しては645.24円高。出来高は1万7699枚だった。
TOPIX先物期近は3257.5ポイントと前日比20.5ポイント高、TOPIX現物終値比31.44ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48590 +400 17699
日経225mini 48595 +405 232899
TOPIX先物 3257.5 +20.5 20153
JPX日経400先物 29380 +135 1775
グロース指数先物 750 +2 999
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
