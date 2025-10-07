　7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比400円高の4万8590円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万7944.76円に対しては645.24円高。出来高は1万7699枚だった。

　TOPIX先物期近は3257.5ポイントと前日比20.5ポイント高、TOPIX現物終値比31.44ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48590　　　　　+400　　　 17699
日経225mini 　　　　　　 48595　　　　　+405　　　232899
TOPIX先物 　　　　　　　3257.5　　　　 +20.5　　　 20153
JPX日経400先物　　　　　 29380　　　　　+135　　　　1775
グロース指数先物　　　　　 750　　　　　　+2　　　　 999
東証REIT指数先物　　売買不成立

