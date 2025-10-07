「凱旋門賞・仏Ｇ１」（５日、パリロンシャン）

今年も世界の壁は厚く、そして高かった。前哨戦を制した勢いに乗って挑んだ日本馬３頭だったが、最内から脚を伸ばした４番人気ビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口）の５着が最高。今年のダービー馬で３番人気の支持を集めたクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇）は、途中から主導権を握るも直線でズルズル後退して１４着。６番人気のアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博）も見せ場なく１６着に終わった。勝ったのは地元フランスの１０番人気ダリズ（牡３歳）。アーバンシー（９３年）−シーザスターズ（０９年）に続く史上初の親子３代制覇を成し遂げた。

残り３００メートル地点では、夢を見た。手応え良く直線に向き、最内のオープンストレッチを突いたビザンチンドリームが、先頭に立ちそうな勢いで伸びてくる。悲願達成なるかと思われたが、外から一気に抜け出した２頭には抵抗できず、最後は減速する形で５着に終わった。

マーフィーは下馬してすぐ、「内側の馬場が良かったので、内を突くのはプラン通りでした。自分のなかでもうまく乗れたと思います」とやり切ったという表情でレースを振り返る。１馬身ほど出遅れたものの、１５番枠という外枠の不利を打ち消すため、すぐに最内へ誘導。最初は最後方にいたが、さすがは欧州の名手だ。いつの間にかスルスルとポジションを上げて、４角では前を射程圏に入れていた。

負けはしたものの、見せ場はつくった。坂口師も「ジョッキーもベストの競馬をしてくれましたし、結果は５着でしたけど満足しています。外は馬場が良くなかったので、予定通りの競馬をしてくれました」と納得の表情を浮かべた。

レース２日前の午後から雨が降り、前日夕方と、当日のレース直前にも通り雨があった。思った以上に馬場が悪くなったのが誤算と言えば誤算。「馬場が緩かったので、この馬の切れ味がそがれましたが、この馬にはヨーロッパでＧ１を勝てる力があります」と言い切ったマーフィー。まだ４歳で成長途上だけに、たくましさが増す来年に再チャレンジすれば、戴冠の可能性だって、きっとあるはずだ。