「凱旋門賞・仏Ｇ１」（５日、パリロンシャン）

今年も世界の壁は厚く、そして高かった。前哨戦を制した勢いに乗って挑んだ日本馬３頭だったが、最内から脚を伸ばした４番人気ビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口）の５着が最高。今年のダービー馬で３番人気の支持を集めたクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇）は、途中から主導権を握るも直線でズルズル後退して１４着。６番人気のアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博）も見せ場なく１６着に終わった。勝ったのは地元フランスの１０番人気ダリズ（牡３歳）。アーバンシー（９３年）−シーザスターズ（０９年）に続く史上初の親子３代制覇を成し遂げた。

前哨戦を逃げて楽勝したアロヒアリイは、枠も良く、スタートが決まったためハナを奪うかに思えたが、外からロスアンゼルスとクロワデュノールが前に行くと、控える競馬を選択。そこから徐々に位置を下げてしまい、最後の直線は余力もなくなり１６着に終わった。

ルメールは「いいスタートを切って、いいポジションを取れましたが、位置が下がった時にぶつけられて、馬のバランスが良くなかったです。加速できなかった」と道中のアクシデントを敗因の一つに挙げた。ただ、田中博師は「馬場自体は上手に走れていたが、スタミナ切れですね。フォルスストレートの半ばでは手応えがなかったですから」と力負けを認めた。

ただ、これで終わりではない。「もう少し走れると思っていたので、これを生かさなければなと思います。来年、もし行けるチャンスがあれば、この経験がプラスに働くと思うので」と再挑戦を示唆した。アロヒアリイはまだまだ伸びしろの大きな３歳馬。前進あるのみだ。