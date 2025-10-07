「凱旋門賞・仏Ｇ１」（５日、パリロンシャン）

今年も世界の壁は厚く、そして高かった。前哨戦を制した勢いに乗って挑んだ日本馬３頭だったが、最内から脚を伸ばした４番人気ビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口）の５着が最高。今年のダービー馬で３番人気の支持を集めたクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇）は、途中から主導権を握るも直線でズルズル後退して１４着。６番人気のアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博）も見せ場なく１６着に終わった。勝ったのは地元フランスの１０番人気ダリズ（牡３歳）。アーバンシー（９３年）−シーザスターズ（０９年）に続く史上初の親子３代制覇を成し遂げた。

全てが悪い方に出てしまった。日本の３歳最強馬クロワデュノールは絶好のスタートを切って前に行ったが、ロスアンゼルスに張られてしまって内に入れられず。走りの力みも抜けなかったため、外からハナへ進出する形に。そのまま先頭で直線を迎えたものの、アッと言う間に馬群にのみ込まれ、１４着に沈んだ。

「前走を使って、馬自体のコンディションは良くなっていましたし、すごくフレッシュでした。最初から外枠は難しいなと思っていましたが、もっとリラックスして走らせることができれば…」と北村友。分かってはいたことだが、やはり大外枠がネックとなった。

日本での競馬では掛かったことがない馬だが、今回は前に馬を置けず、折り合いがつかなかった。斉藤崇師は「外枠でなかなか内に入れられなくて、出して行った分だけ（ハミを）かんでいましたし、難しい展開になってしまいました」と力を出し切れなかったことに肩を落とした。

重馬場に関しては、鞍上が「馬場が影響したのは全くないと思います」と言い切れば、指揮官も「馬場ではないかなと思います。枠順と位置取りと展開も含めてうまくいかなかったという感じ」と、２人の意見は一致。勝ったダリズは前哨戦で負かしている相手だけに、「実力的に勝てないわけではないと思うが…」と師は顔をしかめた。

結果的にゲート番１〜３の３頭が上位を独占したように、大外１７番枠はあまりにも厳しかった。今後は帰国してからの状態を見てから決められるが、今回の挑戦が無駄ではなかったことを示すためにも、また日本でクロワデュノールの強い走りを見せてほしい。