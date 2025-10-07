筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第14回は「自慢の筋肉」

【漁府輝羽外野手 太さ38センチの上腕】

高校時代、ベンチプレスでの筋トレに力を入れていた。入学時に40キロだったウエートは卒業前には130キロまで重くなった。手の幅を広げて行うと胸筋に効くものの「そういうのが分からなくて幅を狭くして3年間やっていたら、三頭筋が鍛えられていた」。この成果は打撃での最後の押し込みに生きると考えているが、現在は瞬発力を上げるために重さは控えめにして筋トレ中。＜ちなみに＞三頭筋と聞いて浮かぶのは、巨人に移籍したリチャード内野手。

【大友宗捕手 胸囲１０７センチの胸筋】

大学1年からトレーニングに本気で取り組むようになり、体が変わった。出力を上げるために全身を鍛えようとしたところ、特に胸筋が発達。一番効果があったのはダンベルフライ。寝転んでダンベルを持ち上げ、肘を伸ばしたまま横に下ろすトレーニングだ。これからは「体の中で一番大きい筋肉の腿を鍛えていきたい」と宣言した。＜ちなみに＞胸筋が大きいことのプライベートでのメリットは「Tシャツを着た時にええ感じになること」。