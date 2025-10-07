ソフトバンクの3年目左腕、大野稼頭央投手（21）は今季ウエスタン・リーグで23試合に登板し、投球回36を上回る46三振を奪った。左肩違和感のためリハビリ組だった今春キャンプ中に強みである“足首のバネ”を生かしたフォームに出合い、奪三振率11・50と空振りが取れる投手に成長した。6月には念願のプロ初登板。4試合の登板にとどまるも1軍で多くのものを吸収し、さらなる進化に励んでいる。

3年目の今季、大野はB組スタートだった今春キャンプ中に左肩の違和感のため離脱を余儀なくされた。「状態が良かったのにケガをして開幕に間に合わなかった」。悔しさが大きかったが、リハビリ中に得たものは大きかった。トレーニングと測定を重ね、自身の強みである“足首のバネ”を利かせた投球フォームに修正。体重移動のタイミングで足首を意識し、「飛んで投げる感覚」に近いという。

さらにフォームの進化を追求し、球速は自己最速を更新する150キロを記録。また球質も変わり「ゾーンで吹ける真っすぐとその球を生かす変化球で空振り三振が増えた」と自己分析する。ウエスタン・リーグでの奪三振率11・50という好成績は、1カ月半のリハビリ生活での取り組みのたまものだ。

5月27日に1軍初昇格し、6月1日の楽天戦（楽天モバイル）でプロ初登板。1軍では4試合で4回1/3を投げて無失点と安定した投球を見せた。だが、チーム内の競争は激しく同12日に登録抹消された。「変化球も磨いてほしいと言われた。より強さを出してもう一度上がりたい」とすぐに前を向いた。

今季から中継ぎに転向したため、試合中のブルペンでの過ごし方に迷いがあった。しかし、1軍の試合で救援陣を見て「自分の役割に合わせて、それぞれがバチッと入っていく感じ。凄く印象的だった」と新たな気付きがあった。気を張るばかりではなく“抜く”ことも覚えた。冷静に試合を見られるようになり、対戦する打者の傾向を整理できるようになった。また試合へ向けて気持ちのスイッチを入れるタイミングを意識したところ、メンタル面の疲労が小さくなったという。

登録抹消時に課された「変化球を磨く」という目標は、小笠原2軍投手コーチとともに試行錯誤してきた。特にフォークの落ちどころを意識し、空振りを取れる球へ精度を上げている。「先発で勝負していきたい。そして最多勝や沢村賞を狙える投手になりたい」と大野。着実にステップアップし、大きな夢を追い求めていく。（昼間 里紗）

◇大野 稼頭央（おおの・かずお）2004年（平16）8月6日生まれ、鹿児島県大島郡龍郷町出身の21歳。大島では3年春に選抜に出場。明秀日立（茨城）との1回戦では169球完投も0―8で敗れた。22年ドラフト4位でソフトバンク入団。名前の由来は父が西武などで活躍した松井稼頭央氏の大ファンだったから。背番号60。1メートル76、70キロ。左投げ左打ち。