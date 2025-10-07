「アイルランドＴ・Ｇ２」（１２日、東京）

１７年に「アイルランドトロフィー府中牝馬Ｓ」に改称され、今年から「アイルランドトロフィー」にリニューアル。悲願の重賞初制覇を狙うボンドガールにとって、記念すべき初代女王のタイトルは是が非でも欲しいところだ。

関屋記念２着同着後は放牧でリフレッシュ。英気を養い、秋初戦へ向けて徐々に調教のピッチを上げてきた。１週前は美浦Ｗで単走追い。馬場の外ラチいっぱいを通り、しまい強めに追われて６Ｆ８６秒２−３８秒５−１２秒１をマークした。

動きを見守った手塚久師は「最後１２秒を切ってほしかったけど、左回りは掛かるところがあるので仕方がないかな。でも、下（コース）でやれているのはいい。問題はないですね」と納得顔。大きく崩れた２走前のヴィクトリアＭ（１６着）は、中間のコース追いが４Ｆからの１本しかやれなかった。しっかり負荷をかけられた今回は堅実な末脚を放てる計算が立つ。

前走の関屋記念は直線で内に切れ込むように伸び、レコード決着の２着同着。大敗が尾を引くこともなく、本来の姿を取り戻した。「この馬はやってみなければ分からないところがあるけど、今回も同じような感じになれば。カナテープとの斤量差も詰まるからね。久々の千八も全く問題はないです」と指揮官。前走のリベンジはもちろん、狙うはＶのみ。もう“最強の１勝馬”とは呼ばせない。