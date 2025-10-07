ÆüËÜ¥Ï¥àÀ¶µÜ¹¬¤Ï°ìÀïÉ¬¾¡¤ÇCSÆÍÇË¡ªÌ´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Ê¤é¤º¤â¹¥Ä´¤Ï¥¡¼¥×
¡¡4Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¡£1Æü¤ÎµÙÍÜÆü¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï11Æü¤«¤é3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈËÜµòÃÏ¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ëCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Ø¸þ¤±¤¿Îý½¬¤ò¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¼«¸ÊºÇÂ¿138»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿À¶µÜ¹¬¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÄ«¤Ë¸«¤¿Ì´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¡Êº£µ¨¡Ë¤¢¤È1»î¹ç¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤è¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤è¡Á¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ëÌ´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤ÏÂç¤¤Ê¥±¥¬¤â¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¡£ÂÇÎ¨¡¦272¡¢12ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤»¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿65ÂÇÅÀ¤È143°ÂÂÇ¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÚÅ·¡¦Â¼ÎÓ¤Î144°ÂÂÇ¤È¤ï¤º¤«1ËÜº¹¡£¡ÖËÍ¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Â¼ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦1ËÜ¤°¤é¤¤ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿Á°Æü¤Ï¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¡£¡ÖºòÆü¡¢Åìµþ¤Ç¤¤¤Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¼£ÎÅ¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤È¤Û¤°¤·¤¿¡£Ä¥¤ê¤È¤«¤â°ìÅÙÍî¤È¤·¤Æ¡¢1½µ´Ö¸å¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿9·î¤Î·î´ÖÂÇÎ¨¤Ï¡¦322¡£4Æü¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ç¤â2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£½ÉÅ¨¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀë¸À¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¡ÖÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¡£°ìÀïÉ¬¾¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤µ¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ïº£µ¨12¾¡12ÇÔ1Ê¬¤±¤È´°Á´¤Ê¸ÞÊ¬¤À¤¬¡¢À¶µÜ¹¬¼«¿È¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤ÏÂÇÎ¨¡¦308¡£CSÆÍÇË¤Ø¡¢¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£