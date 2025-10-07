米大リーグのポストシーズンは６日（日本時間７日）、ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第２戦が行われる。

ドジャース（西地区１位）はフィリーズ（東地区１位）と敵地・ペンシルベニア州フィラデルフィアで対戦。大谷翔平は１番指名打者（ＤＨ）でスタメンに名を連ねた。先発投手は、ドジャースがサイ・ヤング賞を２度受賞したスネル、フィリーズが今季１５勝のルサルドの両左腕。試合開始は日本時間午前７時８分の予定。（デジタル編集部）

スネルとルサルドは９月１７日にも投げ合った。この時はスネルが７回無失点、ルサルドは八回に大谷に５１号本塁打を許し、７回３分の０で４失点だった。

ドジャースは、第１戦のマンシーに代わり、三塁にベテランのロハスを起用した。フィリーズは、下位打線を大幅に変更。元エンゼルスのマーシュは、第１戦の５番から８番に下がった。スタメンは以下の通り。

▽ドジャース：１番ＤＨ大谷、２番遊撃ベッツ、３番右翼Ｔ・エルナンデス、４番一塁フリーマン、５番二塁エドマン、６番左翼Ｅ・エルナンデス、７番三塁ロハス、８番中堅パヘス、９番捕手ロートベット

▽フィリーズ：１番遊撃ターナー、２番ＤＨシュワーバー、３番一塁ハーパー、４番三塁ボーム、５番捕手リアルミュート、６番右翼カステラノス、７番二塁ソーサ、８番中堅マーシュ、９番左翼ケンプ