「スワンＳ・Ｇ２」（１３日、京都）

古馬勢がやや手薄なメンバー構成とあって、フレッシュな３歳勢が中心を担いそう。主役は昨年の２歳マイル王者アドマイヤズーム。ＮＨＫマイルＣではまさかの惨敗を喫したが、Ｇ１を制した淀で巻き返しを狙う。

秋の主役へ再び名乗りを上げる。昨年の朝日杯ＦＳを制し、２歳マイル王に輝いたアドマイヤズーム。春はニュージーランドＴ２着の後、ＮＨＫマイルＣでＧ１・２勝目を狙ったが、落鉄が影響して１４着と大敗を喫した。だが、友道師は「前回に関しては参考外でしょう。スタートしてすぐに落鉄していましたから。その影響だと思います」と秋へ向けて気持ちを切り替えていた。

そこから夏場は休養に充てて、次なるステージへ向けた準備を整えてきた。トレーナーは「順調です。体つきはそんなに変わっていませんが、乗った感じではしっかりしてきたみたいです」と説明。また気性面の進化もうかがえるという。「若干、落ち着きが出てきたかなと思います」と手応えを感じ取っている。

２日の１週前追い切りは栗東坂路で単走。強めに追われて力強い動きを見せ、４Ｆ５１秒４−３７秒４−１２秒２をマークした。師は「１週前なのでしっかりやりました。ちょっと休み明けかなという感じの動きでしたけど、秋初戦としてはこれくらいでちょうどいいと思います」と納得の表情を浮かべた。デビューから５戦は全てマイル戦。初めての１４００メートルについては「ゲートの出は速いですし、むしろ１４００メートルの方が距離を延ばすよりいいと思います」と前向きだ。実りの秋へ向けて負けられない戦いへ挑む。