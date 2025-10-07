女優仁村紗和（30）の22日に発売される初写真集のタイトルが「燦爛（さんらん）」（扶桑社）に決まり、表紙カットが7日、公開された。

仁村は15年、TBSで放送された「劇場霊からの招待状」でドラマデビュー。18年に連続ドラマ「#声だけ天使」でヒロインを務め、近年はドラマ「あなたのブツが、ここに」「SHUT UP」などで主演を務めた。デビュー10周年となった24年には、アジアコンテンツアワード＆グローバルOTTアワード2024で最優秀新人賞、ELLE CINEMA AWARDS 2024でFENDI賞受賞など飛躍の1年となった。

そんな節目をきっかけにスタートしたのが同写真集プロジェクト。「未来を見据えて新しい場所にいきたい」という希望から、撮影は未踏の地であった台湾で行った。

タイトルの「燦爛」は“美しくきらめき輝くさま”を現した言葉となった。表紙カットには、顔のアップを採用。「燦爛とキラキラと光る台南の太陽の温かさを感じる一枚ですし、この写真が一番見ている方と私との距離が近いと思ったので、この写真を選びました」と選出理由を語った。

これまでの人生や芸能生活を振り返ったロングインタビューなども収録した、記念すべき1冊となりそうだ。