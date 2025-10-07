ボクシングの元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏が、自身が代表を務める「Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ｂｏｘｉｎｇ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「井上尚弥選手は、どの階級から勝負論が出てくるか」をテーマに持論を展開した。

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、来年５月に計画されている中谷潤人（Ｍ・Ｔ）とのドリームマッチに注目が集まる。伊藤氏は「楽しみ。スペシャルファイトだよね」と前置きした上で「（中谷戦は）置いておいて、今後、誰とやったら面白いか」と中谷戦以降の戦いを展望した。

伊藤氏は井上と現在のフェザー級王者との勝負を予想。「正直、ＷＢＡニック・ボールは負けることはないと思う。ＷＢＣフルトンは、もうやってる。ＩＢＦアンジェロ・レオは絶対、尚弥が勝てると思う。ＷＢＯラファエル・エスピノサが、ちょっと（勝負論が）あるんじゃないかという。それでもね、ボクシングは身長じゃないから。エスピノサは意外に近い距離でやる。アッパーとかは上手だけどアゴはそんな強いイメージはないからね。（体格も）細いから。となるとね…。井上尚弥選手はフェザー級でも無双すると思う」との見解を示した。

また、スーパーフェザー級は「（ＷＢＡ暫定王者）ジェームス・ディケンズに、まず勝てるか。（ＷＢＡ正規王者）ローチもタンク（ジャーボンティ・デービスと）といい勝負したけど、俺はそんな高い評価では…。スーパーフェザーだと、まだ勝負論があるよね」とする一方で、ライト級については「やっぱり厳しい。アンディ・クルスとか、（ＩＢＦ王者）レイモンド・ムラタラとか（ＷＢＣ王者）シャクール・スティーブンソンとか。体格を考えると、ちょっときつい。しかも（ＷＢＡ王者）タンクだしね」と指摘。その上で「スーパーフェザーまではいけます。（王座を）取れると思う」と結論づけた。

「あと３年やったら、スーパーフェザーまでいけるんじゃない。勝っていれば。３６、３７までやったら。見たいね」と期待を寄せた。