¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç26ºÐÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
°¤Éô¤Ï¡ÖHappy Birthday to me 26ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¹õ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÆü¡¹¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤É¤ó¤É¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤ÏÊì¤È°ì½ï¤ËµþÅÔ¤Ø¡¡º£¤â¿·´´Àþ¤Ç¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤È¼«Á³¤ËÃçÎÉ¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÁ´³«¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿§µ¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤âÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£