¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤Îºä¸ý»ÖÊ¸»á¡¡À²¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤¨¤Æ·Ù¾â¡ÖÆüËÜ¤Î´ðÁÃ²Ê³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤¬£¶Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢À©¸æÀ£ÔºÙË¦¤òÈ¯¸«¤·¤¿ÂçºåÂç³ØÌÈ±Ö³Ø¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Îºä¸ý»ÖÊ¸»á¡Ê£·£´¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡Ë¤ÎÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜ¤Î¼õ¾Þ¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¡£À¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤ÎËÜ½îÍ¤µþÅÔÂç³ØÆÃÊÌ¶µ¼ø°ÊÍè¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê£¶¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¢²ì¸©À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢£±£¹£´£¹Ç¯¤ËÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÅòÀî½¨¼ù»á¤Î²÷µó¤Ë¡ÖÊªÍý³Ø¼Ô¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Ê¤ê¤Ë²Ê³Ø¼Ô¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£µþÂç°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¸¦µæ¤ÎÆ»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö½é¤ÏÌÈ±Ö³Ø¤Ï¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸¦µæÈñ¤ò²Ô¤°¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÊÆºâÃÄ¤«¤é¡Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾©³Ø¶â¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸¦µæ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÊ¤Î¶µ»Ò¤µ¤ó¡Ê£·£±¡Ë¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÂÎÆâ¤Î²á¾ê¤ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤òÍÞ¤¨¤ë¥ê¥ó¥Ñµå¤Î°ì¼ï¡ÖÀ©¸æÀ£ÔºÙË¦¡×¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ÌÈ±ÖÎÅË¡¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤ä¤¬¤ó¡¢¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ê¤É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼£ÎÅË¡¤Î³ÎÎ©¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼õ¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö³ØÀ¸½ô·¯¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ä¹¤¤´Ö¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Î¼¢²ì¡¦Ä¹ÉÍ¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¹â¹»»þÂå¤Þ¤ÇÄ¹ÉÍ¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈüÇÊ¸Ð¤Ë¤â°Ë¿á»³¤Ë¤â¶á¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç°é¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¶á½ê¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ª»Ï¡¢¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÂçºåÂç³Ø¤Ç¤Î¼õ¾Þ²ñ¸«¤ÎºÇÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ä°¤Éô½Ó»ÒÊ¸²ÊÁê¤é¤«¤éÁê¼¡¤¤¤Ç½ËÅÅ¤¬ÆÏ¤¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¤Î¸ø³«¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆºâÃÄ¤Î½õ¤±¤Ç¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤¿·Ð¸³¤«¤éºä¸ý»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤âÌ±´Ö¤Ç»Ù±çÁÈ¿¥¡¢ºâÃÄ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Î´ðÁÃ²Ê³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸£Ç£Ä£Ð¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤ÈÆüËÜ¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÌÈ±Ö¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡Ê¸¦µæÈñ¤¬¡Ë£³Ê¬¤Î£±¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤è¤ê¤â¸¦µæÈñ¤Î»Ù±ç¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ºä¸ý»á¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ë»ÖÊ¸¡Ê¤·¤â¤ó¡Ë¤ÎÍ³Íè¤ÏÁÄÉã¤¬¡ÖÌ¾Á°¤Ï¿Í¤È¶èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤ÈÉã¿Æ¤ËÅÁ¤¨¡¢À»½ñ¤Î°ì¥Ú¡¼¥¸¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¾Á°¤«¤é¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¸õÊä¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¡¢ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿Êì¿Æ¤ÏºòÇ¯Â¾³¦¤·¤¿¡£·»¡¦°Îºî¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤ËµÈÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÄÉã¤äÎ¾¿Æ¡¢ºÊ¤é¤Î»×¤¤¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¤ê¡¢¿ÍÎà¤Î±ÑÃÎ¤Î·ë½¸¤È¤â¤µ¤ì¤ë¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
