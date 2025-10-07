ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬³°Ìî¼ê½àÈ÷¡©¡¡Ãæ·ø¤ÇÇØÁö¥¥ã¥Ã¥Á¡¢Á÷µå¤ÎÆ°ºî¤â¡Ä·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ËÊóÆ»¿ØÁûÁ³
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÀïÁ°¤Ë³°Ìî¼éÈ÷¤Ç·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë½ªÎ»¸å¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·âÃæ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ·ø¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£¸åÊý¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÂÇµå¤Ç¤ÏÍî²¼ÅÀ¤Þ¤ÇÇØÁö¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥´¥íÊáµå¤·¤ÆÁ÷µå¤ÎÂÎÀª¤òºî¤ë¤Ê¤É¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Î¤è¤¦¤À¡£¥Õ¥é¥¤¤òÊáµå¤·¤¿¤Î¤Ï2µå¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2021Ç¯¤¬ºÇ¸å¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê°Ê³°¤Ï¹ßÈÄ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¼éÈ÷¤Ë½¢¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤ÎÂè1Àï¤Ç6²ó9Ã¥»°¿¶3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¡£Âè2Àï¤Ç¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤ÎÂè5Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÂçÃ«¤ÏÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë