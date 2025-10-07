有休を取ったのに…彼氏に旅行をドタキャンされた女性「今思うと身体目的の浮気だった」と怒り心頭

恋心が“冷める瞬間”とは、どんなときだろうか。東京都に住む40代女性から、こんな瞬間に一気に冷めたという苦いエピソードが寄せられている。

「いろいろありますが一番最悪だったのは、旅行に行くことを計画して、私が有給を取ったのにも関わらずドタキャンされたことです」

しかもこの旅行は、彼から誘われたものだったというから失礼極まりない。ただ、問題はそれだけではなかった。（文：林加奈）

「その後もドタキャン癖は治りませんでした」

ドタキャン前日の、彼の行動にも不信感がぬぐえないようだ。

「しかもその前日、その人は『私と共通の友人たち』と遊んでた模様。全く反省もないようで私が怒った時に反省したようでしたが、その後もドタキャン癖は治りませんでした」

その場しのぎで反省したフリをするだけで、彼の無責任な態度は改まらなかった。このドタキャンには、さらに呆れた真相が隠されていたようだ。女性はこう回顧している。

「今思うと身体目的の浮気だったようで、反省しない筈だなとしか思っていません」

反省の色が全く見られなかったのも、他の女性の影があったからだと女性は推測している。度重なる裏切りに、女性の怒りは収まらない。

「その後の最低な行動の連続でもう連絡もとっていませんが、どうも人当たりの良いやつで通っている模様です。共通の友人と彼の本当の恋人？に早く本性が現れてしまえと思っています」

彼の正体が早く周囲に暴かれることを願っているようだ。

※キャリコネニュースでは「恋人に冷めた瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/U9IKMQXJ