ガソリンスタンドで財布をなくした！諦めていたら、「自宅に速達で届いた」そのワケは…

財布をなくしたときの焦りは計り知れない。しかし財布が戻ってきたとしても、手放しで喜べないパターンがあるようだ。投稿を寄せた岡山県の男性（70歳以上／事務・管理／年収700万円）は、数年前の珍事を振り返った。

ある日セルフのガソリンスタンドで給油し、現金で支払ったというが……。

「その時、現金５万円くらいと、キャッシュカード、クレジットカード、身分証、保険証、もろもろのポイントカード入りの財布を給油機の上に置き忘れたのです」

もちろん失くしたら困るものばかりだ。（文：長田コウ）

「ビデオを確認してもらったところ、私の後に給油した人はいなかった」

スタンドを出てから1〜2分で財布を置き忘れたことに気付いた男性は、すぐに引き返して給油機上を確認したが、もう財布はなかった。店員に確認するも、「届いていない。次に給油した人はいない」と言われてしまう。

「ビデオを確認してもらったところ、私の後に給油した人はいなかったのです。ではなぜ財布がなくなったのか、不思議でしたが、とりあえず近くの交番に行き、遺失届を出しました」

警察からは「1週間くらいで拾得の届けがなかったら、諦めてください」と言われた。現金はともかく、カード類は「たちまち困る」と判断、すぐに利用停止と再発行の手続きをした。

そして1週間が経過した。財布が戻ってくる気配はなく、男性は諦めて身分証や保険証の再発行手続きをしようとしていた、その矢先、奇跡のような出来事が起きたのだ。

「なんと私が在宅中、郵便配達があり、速達で財布が戻ってきたのです」

封筒の中には、拾った人が当時の状況を記載した手紙も入っていた。

「私の給油した時、反対側で拾得者の方が給油しており、私が給油して立ち去った後、給油機の上に財布があることに気が付き、拾得した」

拾得者は当時急いでいたようで、スタンドや警察に届ける余裕もなく、そのまま自宅に持って帰ったそう。そして、財布の中身を見たところ、身分証があったため男性の自宅に速達で送ったということだ。

諦めていた矢先の出来事に男性はさぞかし嬉しかっただろう。しかし、少しばかり複雑な気持ちもあったようだ。

「私とすれば、現金はあきらめていたのでよかったのですが、拾得者の近くの交番など警察に届けてくれていればよかったかな、世の中の人には色々の方がいるな、と思っています」

善意からの行動だったのだろうが、拾得物は速やかに警察に届けるのが原則だ。そのほうが男性も安心できたことだろう。

※キャリコネニュースでは「財布を失くしたことがある人」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/ONEDUONI