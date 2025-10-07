「お酒飲んでる人は得してる」飲み会の割り勘に不満の女性　ソフトドリンク3杯に対し酒7杯でも渋々支払い

お酒を飲まない人と飲む人がいる飲み会では、「割り勘」をめぐって人間関係に亀裂が生じることもあるようだ。投稿を寄せた東京都の40代女性は、自分以外全員飲酒する飲み会で不公平さを感じたそう。

「全く飲まない私も含めて完全割り勘にされて、誰も何も言わないのはびっくりしました。 続けて２回同じ事があったので、その人たちとはご飯に行かないことにしました」

女性だけがお酒を飲めない中、同じ金額を支払うことに周囲は無関心な様子だ。金銭面の負担に加え、気遣いの面でも不満を感じるのが容易に想像できる。（文：境井佑茉）

「お酒を飲んでる人たちは得してるなあ〜と思いながら渋々…」

よく同僚とご飯に行くという関東在住の30代女性は、車通勤のためお酒は飲まないそう。

「ご飯」と言ってもお酒の席も多々あるそうで、状況をこう書いている。

「ソフトドリンク（お茶）を2杯〜多くて3杯の自分とお酒を飲む人たちは4〜7杯ほど。 そこに料理を頼みますが基本的に毎回きっちり割り勘です」

ソフトドリンクよりもお酒の単価が高いのは当然だが、そもそもの杯数に大きな差がある。これで割り勘では、女性は損をしていると感じるのも無理はない。

「お酒飲んでる人たちは得してるなあ〜と思いながら渋々払ってますが、毎回なので納得いきません」

1度くらいは許容できても、毎回となれば不公平さを感じるのも当然だ。女性は「飲んでる人たちは自分たちの方が沢山飲んだり食べてる事、自覚がないのか？」と不満の色を見せた。