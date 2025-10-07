バレーボール女子の２０２８年ロサンゼルス五輪のホープ、秋本美空（みく、１９）が６日までにスポーツ報知の単独取材に応じ、１０代では異例となる海外挑戦への決意を語った。アウトサイドヒッターとしてＳＶリーグ１部の姫路からドイツ・ブンデスリーガ１部のドレスナーＳＣに期限付き移籍。１２年ロンドン五輪銅メダルの大友愛さん（４３）を母に持つ次世代エースは「世界一」の夢へ海外で一歩を踏み出す。１０日にホームのＳＣポツダム戦でリーグ開幕を迎える。

秋本はワクワク感を隠さなかった。初の海外挑戦となるドイツ・ドレスナーＳＣの赤のユニホームに袖を通した１９歳は「ドイツでどれだけ成長できるか楽しみ。試合に出たいし、昨季リーグ３位（プレーオフ２位）なのでメダルを取りたい」と決意を語った。４日にドイツデビューしたスーパー杯で、チーム２位の１８得点でＭＶＰを獲得。目標を「高いブロックに対しての技術を磨きたい。サーブレシーブ、（スパイクレシーブの）ディグも…全部レベルアップ」と貪欲に掲げた。

早期決断に迷いはなかった。高校卒業を前に母・愛さんと将来を考えた。後押ししたのは母の「早めに行った方が成長できる」との一言だ。日本代表デビューした６月のネーションズリーグ（ＮＬ）で１８５センチの自身よりも高い海外選手のブロックやパワーを痛感。「もっと経験を積まないと世界では通用しない」と思った。男子の石川祐希は１８歳の時にイタリアに短期留学したが、女子の１０代での海外挑戦は異例だ。「必ずしも祐希さんのようになれるか分からない。でもそうなれるよう頑張りたい」と描いた。

９月中旬から本拠の体育館近くに部屋を借りて一人暮らしをスタート。海外生活に備え、姫路にいた頃に自炊に励んだ。同期の矢田和香や河俣心海と部屋に集まってハンバーグ作り。遠征中も語学学習のアプリで英語の聞き取りをし「一人暮らしは、まあ大丈夫かな」と笑い飛ばした。ただ「お化けとか出たら嫌だな」と最初の１か月だけ、母が同居して支えてくれている。

姫路ではシーズン途中に参加し、１２試合で１４２得点を挙げて存在感を示した。日本代表ではＮＬと９月に初出場した世界選手権の４位。２８年ロス五輪で母に続く親子五輪メダルの夢へ「世界一に貢献できる選手になりたい」。１９歳の大器は異国でもまれ、大きく羽ばたく。（宮下 京香）

◆日本の親子五輪メダル 過去４組。体操で相原信行（６０年ローマ団体金など）、俊子（６４年東京女子団体銅、旧姓・白須）夫妻の息子、豊が９２年バルセロナ団体銅。塚原親子は父・光男（６８年メキシコ市団体金など）、長男・直也の０４年アテネ団体金。重量挙げでは三宅義行（６８年メキシコ市銅）の娘・宏実が１２年ロンドン銀、１６年リオ銅。柔道男子で斉藤仁（８４年ロサンゼルス、８８年ソウル五輪を連覇）次男・立が２４年パリ五輪混合団体で銀を獲得。

◆秋本 美空（あきもと・みく）２００６年８月１８日、神奈川県出身。１９歳。小学２年の時、１２年ロンドン五輪銅の母・大友愛さんの影響で、Ｖリーグ男子つくばユナイテッドのジュニアアカデミーで始める。東京・共栄学園中に進み、高校２年時の２３年、１６歳で代表候補に初登録。３年時の２５年１月、全日本高校選手権を制しＭＶＰ。憧れは男子の高橋藍（２４）、漫画「名探偵コナン」に登場する怪盗キッド。身長１８５センチ。