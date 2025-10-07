救援投手として名をはせた元巨人、西武の鹿取義隆さん（６８）は、長嶋茂雄さん（享年８９）の第２次政権の９９、００年に投手コーチとして仕えた。「怒られた記憶がほとんど」と、勝負に対する厳しさを味わった２年間だった。（取材・構成＝湯浅 佳典）

第１次長嶋政権（１９７５〜８０年）のラストの２年だけ、鹿取は投手として指揮官の下でプレーした。

「たいしたピッチャーじゃなかった。ただ肩ができあがるのが早いというか、マウンドでの８球で大丈夫だったせいか、先発が初回から乱調になって、監督がカリカリしてしまい、ブルペンの準備もできていない時に、『誰かいないのか？』と、ベンチにいた僕が急に登板したことが２度ほどありましたね」

“便利屋”の役割で居場所をつかんだ。王貞治監督時代には連投も辞さず鹿取―角―サンチェという勝利の方程式を形成、８７年の優勝に貢献した。西武への移籍を経て、長嶋さんの元に戻ってきたのが９９年、１軍の投手コーチとしてだった。

「いやあ、大変だった記憶ばかりですね。毎試合、明日の試合に投げる投手を先発、リリーフに分けて監督に伝えるんです。前任の池谷（公二郎）さんが口頭でやっていて、何度か監督が間違えることがあったんで、僕の時には紙に書いて渡すようになりました。試合中もそのメモを見て交代を告げていたので、間違いはなかった。でも、ある甲子園での試合。朝、５時半に『起きてるか？』と電話が。起きてるわけはないんだけれど、すぐに部屋に行ったら『きょうのピッチャーは誰だ？』って。机の上にその紙は置いてあったんで、『その紙の通りです』と答えたら、さすがに悪いと思ったんでしょうかね。『うん、そうだな。この投手でゲームがどうなるか、シミュレーションをしよう、と思ってな』ということになりました」

勝負は時の運。勝ったり負けたりの毎日が続く。

「負けた時は、本当に厳しかった。部屋に呼ばれて『なんで打たれるんだ！ 対策はどうしてるんだ』って必ず怒られました。ある試合でガルベスがＫＯされた時は『顔を見るのも嫌だ。２軍に落とせ！』って、すごい剣幕（けんまく）。抹消したら一度ローテを外れますよね。それは困るから何とか監督をなだめました。で、中６日で好投したんですよ。『うん、ナイスピッチングだ！』とニッコリです」

ほめられることは、まずなかった。しかし、ついにその日がやってきた。ＯＮ対決となった２０００年、ダイエーとの日本シリーズ。２勝２敗で迎えた第５戦。先発に高橋尚成を送った。

「監督はメイがいいと言われたんですが、ヒサが春のダイエーとのオープン戦で抑えていたんです。交流戦もない時代。ヒサのチェンジアップが生きると思ったんで強く押し通しました」

結果はシリーズ初登板ながら２安打無四球の完封勝利。

「試合後に全員と握手をしますよね。監督はシーズン中を含めて、いつも軽くスッという感じの握手なんですが、この時だけは、僕の手をギュッと握ってくれました。言葉はなかったけれど、『よくやった』という意味だと。つらかったことも全部、報われた感じで、今でもその感触は手に残っています」

勝負に対しての厳しさは、他でも感じたことがある。

「僕らとお遊びのゴルフをやっても、パットの時なんか、本当に真剣ですごい集中力。見事に決めたら帽子を投げるほど喜ぶしね」 鹿取さんが巨人のＧＭを務めていた１７、１８年。長嶋さんは脳梗塞（こうそく）から復帰し、月に１度のペースで東京Ｄに観戦に訪れていた。一塁側ベンチ近くのブースで共に観戦した時。

「選手に声をかけたり、アドバイスをしたり。走者が三塁を回るときには『行け行け、回れ回れ！』って。目はギラギラ輝いているし、監督時代と同じ顔でしたね。ゲームに入り込んで、野球に対する情熱は全く衰えていなかった。それを隣で見られた僕は幸せ者でした」

◆鹿取 義隆（かとり・よしたか）１９５７年３月１０日、高知・香美市生まれ。６８歳。高知商から明大に進み、７８年ドラフト外で巨人入団。９０年に西武に移籍し同年、最優秀救援投手。９７年に引退。通算７５５試合で９１勝４６敗１３１セーブ、防御率２．７６。９８年巨人２軍、９９〜００年は１軍コーチ。右投右打。