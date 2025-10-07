◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日午前７時８分開始予定）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。４日（同５日）の第１戦を逆転勝ちで制したドジャースは、この日の試合で勝つと、一気に２連勝で突破へ王手をかけることになる。大谷には９月３０日（同１日）のワイルドカード第１戦、本拠地・レッズ戦以来３試合ぶりの本塁打に期待がかかる。

試合前にはロバーツ監督が、１１日（同１２日）の第５戦までもつれた場合には、大谷が先発する見込みであることを明言。一方で地区シリーズ中には救援登板がないことも言い切った。

４日（同５日）の第１戦で６回８９球を投げ、３安打３失点で勝利投手になった大谷は、この日の試合前にキャッチボールで調整。通常であればキャッチボールを終えるとクラブハウスへとすぐに戻っていくが、この日は打撃練習をしているラッシングらの打球を中堅の位置に立って追いかけた。２球だけだったが、後方への打球をしっかりとキャッチして笑顔を見せていた。

大谷は９月１６日（同１７日）に取材に応じた際にポストシーズンでのリリーフ登板などについて「いろんな人といろんな話をして、もちろん当然その話も出ましたし。プレーヤーとしてどこでも、行けと言われた時に、その対応ができる準備っていうのをまずしたいなとは思ってる。それがマウンドでもそうですし、もしかしたら外野もね。リリーフでいくということは、その後のことも考えると、外野の守備にもつかないといけないっていう状況があったりすると思うので、どんな状況にもなったとしても、しっかりと対応できる準備っていうのをしたいなと思ってます」と話していた。

現行のルールでは、先発登板した際には“大谷ルール”で降板後も指名打者に残ることができるが、救援登板した際には、指名打者に戻ることはできず、試合に出続けるためにはどこかのポジションで守備につく必要がある。