仁村紗和、デビュー10周年で初写真集『燦爛』 台湾で見せる“輝き”
俳優の仁村紗和が、デビュー10周年を記念した初の写真集『燦爛（さんらん）』を10月22日に発売することが決定した。あわせて、表紙カットも公開された。
【全身ショット】二の腕あらわ！ノースリドレスで登場した仁村紗和
2014年に俳優デビューした仁村は、これまでドラマ『あなたのブツが、ここに』『SHUT UP』などで主演を務め、近年では「ドラマDEEP」枠の『完全不倫―隠す美学、暴く覚悟―』で主演を務めるなど、幅広い役柄を演じてきた。2024年には「アジアコンテンツアワード＆グローバルOTTアワード2024」で最優秀新人賞を受賞し、「ELLE CINEMA AWARDS 2024」ではFENDI賞を獲得するなど、俳優として大きく飛躍した1年となった。
そんな節目のタイミングで制作された本作は、仁村にとって初の写真集となる。撮影の舞台は、自身にとって初めて訪れたという台湾・台南。タイトルの「燦爛」は、“きらめき、輝くさま”を意味する言葉で、撮影地・台南の光と空気感を反映した漢字タイトルにしたいという本人の希望から名付けられたという。
スタッフとの話し合いの中で「字の華やかさが彼女にぴったり」と決まり、仁村も納得のタイトルとなった。表紙には顔のアップカットが採用され、彼女の澄んだ眼差しが印象的なビジュアルに仕上がっている。仁村は「燦爛とキラキラと光る台南の太陽の温かさを感じる一枚ですし、この写真が一番見ている方と私との距離が近いと思ったのでこの写真を選びました」とコメントしている。
仁村は、1994年、大阪府枚方市生まれ。14年デビュー。主な代表作は『明日もきっと君に恋をする。』『おちょやん』『あなたのブツが、ここに』『真夏のシンデレラ』『SHUT UP』『若草物語 -恋する姉妹と恋せぬ私-』『あなたを奪ったその日から』『完全不倫―隠す美学、暴く覚悟―』など。アジアコンテンツアワード＆グローバルOTTアワード2024最優秀新人賞、ELLE CINEMAAWARDS 2024 FENDI賞受賞。
【全身ショット】二の腕あらわ！ノースリドレスで登場した仁村紗和
2014年に俳優デビューした仁村は、これまでドラマ『あなたのブツが、ここに』『SHUT UP』などで主演を務め、近年では「ドラマDEEP」枠の『完全不倫―隠す美学、暴く覚悟―』で主演を務めるなど、幅広い役柄を演じてきた。2024年には「アジアコンテンツアワード＆グローバルOTTアワード2024」で最優秀新人賞を受賞し、「ELLE CINEMA AWARDS 2024」ではFENDI賞を獲得するなど、俳優として大きく飛躍した1年となった。
スタッフとの話し合いの中で「字の華やかさが彼女にぴったり」と決まり、仁村も納得のタイトルとなった。表紙には顔のアップカットが採用され、彼女の澄んだ眼差しが印象的なビジュアルに仕上がっている。仁村は「燦爛とキラキラと光る台南の太陽の温かさを感じる一枚ですし、この写真が一番見ている方と私との距離が近いと思ったのでこの写真を選びました」とコメントしている。
仁村は、1994年、大阪府枚方市生まれ。14年デビュー。主な代表作は『明日もきっと君に恋をする。』『おちょやん』『あなたのブツが、ここに』『真夏のシンデレラ』『SHUT UP』『若草物語 -恋する姉妹と恋せぬ私-』『あなたを奪ったその日から』『完全不倫―隠す美学、暴く覚悟―』など。アジアコンテンツアワード＆グローバルOTTアワード2024最優秀新人賞、ELLE CINEMAAWARDS 2024 FENDI賞受賞。