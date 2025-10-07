大発見「制御性T細胞」ノーベル生理学・医学賞に大阪大学の坂口志文特任教授 歓喜の声
今年のノーベル生理学・医学賞に、大阪大学の坂口志文特任教授が選ばれました。2年連続となる日本のノーベル賞受賞決定の発表に、街でも喜びの声が聞かれました。
◇
「シモン・サカグチ」
今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特任教授。アメリカの研究者2人とともに受賞が決まりました。
■“免疫学最後の大発見”
高校2年生
「こういう賞を日本人がとったというのは、かなり勇気づけられることなんじゃないかなと」
医療関係者（40代）
「単純にすごい。友達でもアレルギーが結構多くて、もし研究できて、役に立ったらうれしい」
坂口特任教授は、アレルギーや自己免疫疾患の治療につながると期待される「制御性T細胞」を発見しました。“免疫学最後の大発見”と評されています。
■坂口さんの兄「びっくり」
6日夜、取材に答えた坂口さんの兄は…
坂口さんの兄
「まずびっくりですね。今年もないかって思ったら、いきなりパッって弟の顔が映りましたので」
坂口さんの子どものころの性格については…
坂口さんの兄
「どちらかといったら、おとなしい方だったと思います。でも遊びに行くのはみんな同じですから、1人だけ家で閉じこもって勉強してたわけでは全然ありません。みんな子どもはのびのびと育っていますので、今から思ったら、それはかえってよかったんじゃないですか」
■会見の最中…石破首相がお祝いの電話
そして6日夜、石破首相は…
石破首相
「もしもし、坂口先生でいらっしゃいますか」
坂口特任教授
「はい、坂口でございます」
坂口さんにお祝いの電話をしました。このとき、会見の最中でしたが、そのまま話を続け…
石破首相
「この度は誠におめでとうございます。心からお喜び申し上げます」
坂口特任教授
「ありがとうございます」
石破首相
「40年ぐらいずっと、それを研究してこられて、今日の受賞決定につながったわけですね」
坂口特任教授
「そういう意味では、ある意味、頑固にやってきたことが、今日につながったんだと思います」
研究の内容についても質問していた石破首相でしたが…
石破首相
「何にも分かっていないってことは、よく分かりましたね。私がだよ」
■2018年に受賞の本庶佑さんもコメント
2018年にノーベル生理学・医学賞を受賞した本庶佑さんもコメントを発表しました。
「坂口先生の受賞を大変うれしく、誇りに思っています。この研究分野では未解決の内容も多くあり、制御性T細胞についても、まだ分からないメカニズムがあるので、今後解決されるのを楽しみにしています」（10月6日放送『news zero』より）