今年のノーベル生理学・医学賞に、大阪大学の坂口志文特任教授が選ばれました。2年連続となる日本のノーベル賞受賞決定の発表に、街でも喜びの声が聞かれました。

「シモン・サカグチ」

今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特任教授。アメリカの研究者2人とともに受賞が決まりました。

■“免疫学最後の大発見”

高校2年生

「こういう賞を日本人がとったというのは、かなり勇気づけられることなんじゃないかなと」

医療関係者（40代）

「単純にすごい。友達でもアレルギーが結構多くて、もし研究できて、役に立ったらうれしい」

坂口特任教授は、アレルギーや自己免疫疾患の治療につながると期待される「制御性T細胞」を発見しました。“免疫学最後の大発見”と評されています。

■坂口さんの兄「びっくり」

6日夜、取材に答えた坂口さんの兄は…

坂口さんの兄

「まずびっくりですね。今年もないかって思ったら、いきなりパッって弟の顔が映りましたので」

坂口さんの子どものころの性格については…

坂口さんの兄

「どちらかといったら、おとなしい方だったと思います。でも遊びに行くのはみんな同じですから、1人だけ家で閉じこもって勉強してたわけでは全然ありません。みんな子どもはのびのびと育っていますので、今から思ったら、それはかえってよかったんじゃないですか」

■会見の最中…石破首相がお祝いの電話

そして6日夜、石破首相は…

石破首相

「もしもし、坂口先生でいらっしゃいますか」

坂口特任教授

「はい、坂口でございます」

坂口さんにお祝いの電話をしました。このとき、会見の最中でしたが、そのまま話を続け…

石破首相

「この度は誠におめでとうございます。心からお喜び申し上げます」

坂口特任教授

「ありがとうございます」

石破首相

「40年ぐらいずっと、それを研究してこられて、今日の受賞決定につながったわけですね」

坂口特任教授

「そういう意味では、ある意味、頑固にやってきたことが、今日につながったんだと思います」

研究の内容についても質問していた石破首相でしたが…

石破首相

「何にも分かっていないってことは、よく分かりましたね。私がだよ」

■2018年に受賞の本庶佑さんもコメント

2018年にノーベル生理学・医学賞を受賞した本庶佑さんもコメントを発表しました。

「坂口先生の受賞を大変うれしく、誇りに思っています。この研究分野では未解決の内容も多くあり、制御性T細胞についても、まだ分からないメカニズムがあるので、今後解決されるのを楽しみにしています」

（10月6日放送『news zero』より）