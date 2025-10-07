アメリカのトランプ政権が提案したパレスチナ自治区ガザ地区の和平案についてイスラエルとイスラム組織ハマスの交渉が6日、仲介国のエジプトで始まりました。

エジプト国営メディアによりますとイスラエルとハマス双方の代表団がエジプトに到着し、6日に交渉を始めました。交渉は直接対面するのではなくエジプトやカタールなどが仲介する間接協議の形式で行われイスラエル人の人質と収監されているパレスチナ人を解放するための条件などが話しあわれたということです。

また、ロイター通信によりますと、ハマス側は、人質を解放した場合、イスラエル軍が確実にガザ地区から撤退するという保証を明示するよう求めているということです。

エルサレム旧市街にあるモスクでは、パレスチナの人々も和平協議の行方を見守り、一刻も早い戦争の終結と平和を祈っています。

祈りに訪れた人「私たちはいつも、この戦争が終わることを祈っています。神の御心のままに神が戦争終結を助けてくださいますように」

一方で戦闘は続いていてガザ地区の保健当局は6日、過去24時間に21人が死亡したと発表しました。

交渉開始に先立ってトランプ氏は、戦闘停止を要求しましたがイスラエルは攻撃の規模を抑えるとしつつも未だ全面的な停戦には応じていません。