ランコムのホリデーコレクションで特別な季節を。限定アイテムが登場！

ランコムが90周年を迎え、特別なホリデーシーズンを彩る限定アイテムが登場。パリのアーティストによってデザインされた人気製品を集めたコレクションは、贈り物としても自分へのご褒美としてもぴったり。今年のホリデーシーズン、ランコムのアイテムで至福のひとときを過ごしてみませんか？数量限定で発売されるアイテムをチェックして、パリの美しい輝きを手に入れましょう♪

90周年記念！ランコム限定コレクション



ランコムは90周年を記念して、今年のホリデーシーズンに贈る特別なコレクションを発表しました。

パリのアーティストがデザインした限定パレットやリップスティック、豪華なコフレなど、どれもが至福のひとときを演出するアイテムばかり。

これらはすべて数量限定で、ホリデーシーズンの特別なギフトとしても最適です。2025年11月1日（土）から全国発売されるので、早めにチェックして♪

ホリデーシーズンにぴったりなギフト



ラプソリュ ルージュ ドラママット

ランコムのホリデーコレクションは、ギフトとしても自分へのご褒美にもぴったり。

例えば「ザ アドベンチャラスパレット」や「ラプソリュ ルージュ ドラママット」など、どれもホリデーシーズンの気分を盛り上げるアイテムばかり。

特に、ラプソリュ ルージュ ドラママットの限定カラーは、なめらかな塗り心地と発色が魅力。大切な人に、もしくは自分に、ランコムのホリデーギフトを届けて。

ランコムのホリデー限定アイテムが登場



イドル リップ ジューシー トリート

ザ ピンク ジャーニー プレミアム パレット

ランコムから登場するホリデー限定アイテムには、クリスマスの煌びやかさが詰まっています。

例えば、人気のリップグロス「イドル リップ ジューシー トリート」や「ザ ピンク ジャーニー プレミアム パレット」など、どれも華やかで特別な魅力を持っています。

これらのアイテムは、2025年11月1日（土）より数量限定で発売され、公式オンラインショップで先行発売も実施。期間限定なので、ぜひお見逃しなく！

特別なホリデーをランコムのアイテムで彩る

ランコムの90周年を祝うホリデーコレクションは、贈り物としても自分へのご褒美としても最高のアイテムばかりです。ホリデーシーズンにぴったりな限定アイテムで、華やかな冬を迎えて。

数量限定のため、早めに手に入れて、特別な季節をランコムとともに楽しみましょう。美しいギフトと共に、至福のひとときをお届けします♪