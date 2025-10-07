ソフトバンクの牧原大成内野手（32）と野村勇内野手（28）、松本裕樹投手（29）が、野球日本代表「侍ジャパン」の強化試合・韓国戦（11月15、16日）の代表メンバーに内定していることが6日、分かった。

プロ15年目の牧原大は今季、打率3割4厘をマーク。育成出身選手としては初となる首位打者のタイトルを獲得するなど、充実の1年を過ごした。本職の二塁に加え、今季は外野もこなすなどユーティリティーさも持ち味だ。代表では2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で鈴木誠也に代わって追加招集。世界一の瞬間をグラウンドで迎えて以来に日の丸のユニホームに袖を通す。

4年目の野村と11年目の松本裕は初の侍ジャパン入りとなった。野村はパンチ力ある打撃が持ち味で自己最多126試合に出場。1年目以来の2桁本塁打（12本塁打）を放つなど飛躍の1年となった。

松本裕はセットアッパーとしてフル回転。3年連続の50試合登板を果たし、今季は防御率1・01をマーク。44ホールドポイントで自身初の最優秀救援投手のタイトルに輝くなど連覇の貢献した。

26年3月にはWBCが控える。連覇のピースに加わるためにも試金石となる一戦に、タカ戦士が参戦する。