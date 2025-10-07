NY原油先物11月限（WTI）（終値）

1バレル＝61.69（+0.81 +1.33%）



石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国がオンライン会合を開催し、１１月に生産枠を日量１３万７０００バレル引き上げることで合意したことが買い手がかりとなった。事前予想ではこの２倍から３倍、あるいは日量５０万バレル規模の増産が警戒されていたことから、供給過剰懸念がやや後退した。



時間外取引で１１月限は堅調。一時６２．１２ドルまで買い戻しが強まった。通常取引開始を控えて６１．０４ドルまで上げ幅を縮小したものの、通常取引開始後は持ち直し、戻り歩調を維持した。



