米１０年債利回り上昇 １０月は利回りが上昇しやすい月＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 １０月は利回りが上昇しやすい月＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間05:25）

米2年債 3.590（+0.015）

米10年債 4.158（+0.039）

米30年債 4.753（+0.041）

期待インフレ率 2.347（+0.009）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りが上昇。議会が依然としてつなぎ予算で合意に至らず、政府機関の閉鎖が続くなかでも、投資家は冷静に受け止めている模様。



１０月は米国債が下落し、利回りが上昇しやすい月と見られているが、その場合は押し目を拾う（利回り低下）べきとの指摘もストラテジストから出ている。この季節的なパターンの一因として、１０年債、３０年債の入札や、第４四半期入りに伴うディーラーのバランスシート余力拡大を挙げている。



２－１０年債の利回り格差は＋５７（前営業日：＋５４）に拡大。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

