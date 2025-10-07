10月7日（火）の「相席食堂」は、グルメリポート界に燦然と輝くスター、彦摩呂や石塚英彦に続く新たなグルメスターが誕生する「次世代グルメスター相席」を放送。

生姜の産地、高知県いの町にやって来たのはキングオブコント2023準優勝、“吉本きっての大食い”として知られるカゲヤマの益田康平。その食べっぷりには定評があり、次世代グルメスターにふさわしい。

“生姜の町”として知られるいの町の生姜は、辛味や香りが強く、豊富なミネラルが特徴。町には生姜やき街道をはじめ、生姜料理を提供するお店が点在している。まずは老舗のレストランで生姜焼き定食をいただくが、独特すぎる食レポスタイルに千鳥が大慌て！？

生姜やき街道で生姜焼きおむすびや生姜入り肉団子などを食べ歩いた後は、腹ごなしに仁淀川の川べりを散歩。ゴリを釣る釣り人に遭遇し、ゴリ釣りに挑む。川に入り、番組恒例の水落ちに挑むと、千鳥も唖然とする展開に…！？

この日はほかにも、“吉本の飯食いモンスター”ことレインボーのジャンボたかおが愛知県岡崎市へ。新たなご当地グルメ「おかざきカレーパン」を食べまくる！

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。７日（火）は、よる11時10分放送。TVerでも無料配信。