伊勢丹新宿店「サロン ド パルファン」が今年も開催 「旅」をテーマに国別に展開
香水市場はコロナ禍以降、価格が高騰する中でも大きく成長し、伊勢丹新宿店本館香水コーナーの2024年度売上は前年比約1.4倍で推移する。サロン ド パルファンは初回から12回までの売上は約10倍に伸長し、昨年は平均購入本数が約3本となるなど、香水のプレゼンスが高まっている。近年はSNSで香水の知識や体験を語り合うサロン化の動きが進んでいて、香水は「つけるもの」から「語り合うもの」へと変化しているという。
市場の広がりを受けた中で、13回目を迎える今回のサロン ド パルファンは「旅」をテーマに、全39ブランドを集積し国別で展開。ブランドや香りの種類だけでなく、「思い出の国」や「好きな都市」など、旅の体験を基にした香水選びの場を提供する。記憶や感情に深く結びついた旅先の空気や出会いを香りで呼び覚まし、自身の物語と香水のつながりを生み出すことを目指す。
初出展ブランドは、セーヌ川やエッフェル塔、ソルフェリーノ通りなどパリの名所からインスパイアした香りを展開するフランス発「ソルフェリーノ（Solférino）」や、フィレンツェの遺産を香りで伝えるイタリア発「ドットール・ヴラニエス（Dr. Vranjes）」のほか、日本発「オサジ（OSAJI）」、韓国発「ペサドゥ（pesade）」、シンガポール発「メゾン ド ラズィ（MAISON DE L'ASIE）」、ドイツ発「ファリーナ（FARINA）」、ロシア発「メゾン・イルフェ（MAISON IRFE）」などが日本初上陸を果たす。
そのほか、香りの旅でたどり着いたカリフラワーの菜園を再現したフレグランスを先行で展開するフランス発「ラルチザン パフューマー（L'ARTISAN PARFUMEUR）」や、日本発「リベルタパフューム（LIBERTA PERFUME）」、イタリア発「アクア ディ パルマ（ACQUA DI PARMA）」、英国発「ペンハリガン（PENHALIGON'S）」、「ミラー ハリス（Miller Harris）」など、多数のブランドがスペシャル品や先行品を取り扱う。
また、メンズ館には、韓国発の「ボーン トゥ スタンド アウト（BORNTOSTANDOUT）」などが初出店するほか、ニッチフレグランスの専門店「ノーズショップ（NOSE SHOP）」や、「クリード（CREED）」などをラインナップする。
■「サロンド パルファン 2025」概要
期間：2025年10月8日（水）〜10月13日（月）
エムアイカード会員特別招待日：2025年10月8日（水）
一般会期：2025年10月9日（木）〜10月13日（月）
時間：10:00〜20:00（最終日18時終了）
会場：伊勢丹新宿店 本館6階 催物場
住所：東京都新宿区新宿3-14-1
イベント特設ページ
■「サロン ド パルファン 2025 @ISETAN MEN'S」概要
期間：2025年10月8日（水）〜10月21日（火）
場所：伊勢丹新宿店 メンズ館1階 コスメティクス・プロモーション
イベント特設ページ