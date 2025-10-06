小松菜奈をモデルに起用した「LA MUSEUM」の展示が写真集に　ドーバー銀座で先行販売

ライラ（LAILA）が運営するバーチャル美術館アプリ「ラ・ミュージアム（LA MUSEUM）」が、俳優の小松菜奈をモデルに起用した展覧会「LA MUSEUM NANA KOMATSU」と同名の写真集を発売する。10月20日までラ・ミュージアム公式オンラインストア、printings.jp、蔦屋書店の一部店舗およびオンラインストアで注文を受け付けており、26日に一般販売を開始。また、10月25日には、ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）で開催される「OPEN HOUSEイベント」で限定部数を先行販売する。

展覧会「LA MUSEUM NANA KOMATSU」では、1960年代から2010年代にかけて世界各地で発表された衣服を展示。以前開催したエキシビション「1950s - 2010s History of Modern Fashion Design」展から抜粋したルックを含む、イギリス、フランス、アメリカ、ベルギー、日本などのファッションデザイナーが手掛けた54ルックを用意する。全ての衣服は小松が着用し3D撮影。生きた人体が身にまとうことにより服自体の持つシルエットを最大限に引き出したという。

写真集「LA MUSEUM NANA KOMATSU」は、フォトグラファー E-WAXが捉えた3D撮影の裏側を収録。表紙には「ピエール・カルダン（PIERRE CARDIN）」のスリーブレスドレスを着用した小松の写真を採用した。価格は7700円。

◾️ラ・ミュージアム：公式オンラインストア

◾️OPEN HOUSEイベント

開催日：2025年10月25日（土）

営業時間：11:00〜20:00

会場：ドーバー ストリート マーケット ギンザ

所在地：東京都中央区銀座6-9-5