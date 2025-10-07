ことしのノーベル生理学・医学賞が発表され、大阪大学の坂口志文特任教授ら3人が選ばれました。

ノーベル生理学・医学賞に選ばれたのは、大阪大学の坂口志文特任教授ら3人です。

坂口特任教授（74）

「うれしい驚きといいましょうか、ということにつきます」

坂口特任教授は、本来、ウイルスなどから体を守る免疫細胞が異常な働きをし、自分の体を攻撃する際、ブレーキ役となる『制御性T細胞』を1995年に発見しました。これは、「免疫学最後の大発見」とも評されています。

ノーベル財団の説明では、当時、多くの研究者は、免疫が自分の体を攻撃しないのは、自分を攻撃してしまう「有害な免疫細胞」が途中で排除されるからだと考えていました。そんな中、坂口さんは、免疫の仕組みがもっと複雑だと示し、自らの体を攻撃しないように、免疫細胞を監視、制御する「制御性T細胞」の存在を発見しました。

この研究によって、関節リウマチなどの自己免疫疾患の原因解明と治療法開発の第一歩になったということです。

坂口さんの研究を裏付けたとして、アメリカの研究機関に所属するメアリー・E・ブランコウ氏、アメリカの医療関連企業に所属するフレッド・ラムズデル氏も選ばれました。

「人のいろんな免疫病の治療にもつながる。逆に減らすと免疫反応高めて、がん免疫を強くすることができる」

日本人が生理学・医学賞に選ばれるのは、2018年の本庶佑さん以来6人目です。

授賞式は12月10日に行われます。