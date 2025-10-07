巨人は６日、今村信貴投手（３１）、重信慎之介外野手（３２）、戸田懐生投手（２５）に来季の契約を結ばないと通達したことを発表した。いずれも現役続行を希望している。球団では２日の高橋礼、乙坂、育成選手の直江、三浦、大城元に次ぐ戦力外通告となった。

今村は今季２軍で４１登板、防御率１・９１も１軍登板なし。「１４年間ジャイアンツ一筋でやらせてもらい感謝しています。内海さんとの出会いがあったからここまでやれた。同じ背番号２６もつけさせてもらって。戦力外と言われた時、まだやりたいという気持ちが一番最初に出てきた」と話した。

重信は１０年目の今季は１軍では１０試合で３打数１安打。あいさつで東京Ｄを訪れ「やり残したことが２つあって。１つは由伸さんを胴上げできなかったこと。ルーキーの時に我慢して使ってもらったので。もう一つは二岡さんの愛に結果で応えられなかったこと。一番熱い気持ちで僕に向き合ってくれた方だったので」と無念の思いを口にした。

３月に育成から支配下登録に復帰し、１軍で２登板だった戸田も「現役を続ける方向です」と語った。

また球団は京本、喜多、鈴木大に自由契約を通達したと発表。故障から復活を目指す３選手には育成再契約を打診するとみられる。

◆今村 信貴（いまむら・のぶたか）１９９４年３月１５日、大阪・四條畷市生まれ。３１歳。太成学院大高から２０１１年ドラフト２位で巨人入団。２年目の１３年にドラフト制後、球団左腕最年少となる１９歳６か月でプロ初勝利。１８年に自己最多の６勝。２２年には中継ぎとしてキャリアハイの５５試合に登板した。通算１８０登板で２５勝２２敗２４ホールド、防御率４・００。１８０センチ、９０キロ。左投左打。年俸３４００万円。

◆重信 慎之介（しげのぶ・しんのすけ）１９９３年、４月１７日、千葉県生まれ。３２歳。早実では２年夏の甲子園に出場。早大では２年春に外野手転向、３年秋にベストナイン、４年秋には首位打者で２度目のベストナイン。１５年ドラフト２位で巨人入団。１９年に自身最多１０６試合出場。通算５８５試合、打率２割３分、７本塁打、５５打点、７０盗塁。１７３センチ、７４キロ。右投左打。年俸３０００万円。