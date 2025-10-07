◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が６日（日本時間７日）、地区シリーズ第２戦となる敵地・フィリーズ戦の試合前会見に出席し、１勝１敗にもつれ込んだ場合は大谷翔平投手（３１）を第５戦に先発させることを明かした。指揮官は「もしそこまで行けば、彼が先発になる」と明かした。

２日前の４日（同５日）の第１戦では先発登板した大谷。自身のポストシーズン初登板で２回に３点を失って先制点を与えたが、３回以降は立ち直って６回３安打３失点と踏ん張った。すると６回にＥ・ヘルナンデスの左翼線への２点適時二塁打で１点差に迫り、７回にＴ・ヘルナンデスの中堅右への３ランで一気に逆転。大谷は勝利投手になった。

先発陣もブルペンに回って総力戦で臨んでおり、今後大谷やスネルが救援登板する可能性について問われると、「シリーズの状況次第で、どんな可能性もあり得る。ただ現時点では、それは私たちの計画の中にはない。どの選択肢も完全には排除しない」と完全に否定はしなかった。

地区シリーズは５試合制で、３戦先勝。この試合で勝てば２勝０敗となり、一気にリーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけることになる。第３戦は移動日を挟んで８日（同９日）にドジャースタジアム（ロサンゼルス）で行われ、山本由伸投手（２７）が先発予定。ドジャースは９日（同１０日）の第４戦にグラスノーが先発する見込みだ。