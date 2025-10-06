オシャレは足元から！ ノーマルスタイル＋αの個性派カスタム マツダ ロードスター(ND5)【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEは「ナイトミーティング」と称して、あるテーマに沿ったクルマのオーナーが集まるイベントを実施しています。この時のテーマは「ロードスター」。1989年に発売された初代NAから、2024年時点で現行モデルのNDまでが対象。
それではロードスターオーナーの車両を紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：Oさん
年齢：40代
車両名：マツダ ロードスター
年式：2024年式
型式：ND5RE
主な使用シーン：レジャー、ドライブ、ワインディング
所有歴：2ヶ月（2024年時点）
総走行距離：4,600km
年間走行距離：―km
※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
25年前に約3年間、NB8Cに乗っていてレースもやっていました。その後は他のクルマに乗っていたのですが、またロードスターに乗りたいと思ってNDを購入しました。
ノーマルから変えた経緯
「オシャレは足元から」を意識してカスタムをしています。
良い点・こだわりのポイント
「なるべくノーマルのスタイルを残すようにしています」
外装関係
純正フルエアロ
フロア下補強：マツダスピード
内装関係
「軽量化のためにナビシートを取り外しています。車重1tを切りますので、メチャ軽いです」
足回り
サスペンション：純正ビルシュタイン＋Rマジック ローフォルムスプリング
ホイール：RAYS TE37 SONIC Rマジック仕様
エンジン関連
タワーバー：マツダスピード
次に変えたいポイント
「下まわりをフルフラット化してバケットシートを入れたいですね。あとは1,720mmのGTウイングも付けたいのですが、ノーマルスタイルを崩すかどうかが悩みどころです」
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する
「ナイトミーティング」とは？
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているナイトミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！ 平日の水曜日の18:00～21:00までなので、仕事帰りにふらっと立ち寄れたりするのもうれしい。
開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）
開催時間：18:00～21:00
※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！