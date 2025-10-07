「大相撲・全日本力士選士権」（６日、両国国技館）

豊昇龍（２６）＝立浪＝が決勝で大の里との横綱対決を制し、３年ぶり２度目の優勝を果たした。

左上手をつかんで前に出て、上手投げで仕留めた。絵に描いたような速攻を決め、豊昇龍は「うれしいです。この気持ちで次の九州場所に向けて頑張っていきたい」と、優勝者に贈られる選士権章を右腕に巻いた。

秋場所千秋楽の優勝決定戦で敗れた相手に、リベンジする格好となった。豊昇龍は「場所のことを思い出しました。何度も対戦するので、しっかり燃えて相撲を取った。大の里もそうだと思うので、俺も頑張らなくちゃ」と語った。

千秋楽の本割で脱臼したという右手人さし指をテーピングで固め「痛み？ある」と認めた。当日は取材拒否だった取組内容には「何か言ったら言い訳になる。負けた僕が悪い」と多くを語らなかった。

横綱昇進４場所目で初めて優勝の可能性を残した千秋楽。「結果が付いてこなかったので、稽古が足りなかった。しっかり稽古して頑張りたい」と、九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）を見据えた。