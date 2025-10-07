『新東京水上警察』異例の“1日電波ジャック” “リアル水上警察”の密着ドキュメントも放送
俳優の佐藤隆太が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』（毎週火曜 後9：00 ※初回は15分拡大）が7日に初回を迎える中、早朝からドラマスタートの直前まで、水上警察が異例の“１日電波ジャック”を敢行する。
【写真】緊張の表情!?…船の操縦を披露する山下美月
まずは『めざましテレビ』に、佐藤隆太、加藤シゲアキ、山下美月の３人がそろって生出演し、電波ジャックをスタート。その後、『サン！シャイン』には佐藤と加藤が登場。加藤は、番組スペシャルキャスターの武田鉄矢と『３年Ｂ組金八先生 第６シリーズ』で共演しており、久しぶりの再会となる。そして、『ノンストップ！』には佐藤と山下が生出演。山下はMCのバナナマン・設楽統と乃木坂46時代から深い親交があるが、どんなかけ合いが見られるのか。そして、お昼の『ぽかぽか』には再び佐藤、加藤、山下の３人が登場。ドラマの見どころを語るほか、バラエティー豊かな企画に挑戦する。
これらの朝からお昼までの番組に出演するのは、今やフジテレビドラマの初回放送日においてはおなじみの光景となったが、『新東京水上警察』は、さらにその先の番組まで“電波ジャック”を実施。夕方のニュース番組『イット！』に佐藤が生出演するほか、番組内のコーナー「しらべてみたら」にて、“リアル水上警察”の密着ドキュメントを放送する。
首都東京の海を守り、警視庁で唯一警備艇を保有する部署である東京湾岸警察署・水上安全課に密着し、その戦いに迫る。さらに、その後午後6時50分から放送の『男子バレー 石川祐希×高橋藍 直接対決 サントリー vs ペルージャ』に、山下がゲスト出演。バレーボール部に所属していた経験がある山下が、日本男子バレーボール界を代表する２人である石川祐希と高橋藍の対決を盛り上げる。そして、バレーボール放送終了後の午後8時54分〜同59分には、『実録！リアル水上警察』を放送。水上トラブルの解決に乗り出す、リアルな水上警察の活躍を描く。
今作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。船や海のシーンを圧倒的なスケールで描き、犯人の船を追いかけるドキドキのシーチェイス、息をのむ海上アクションなど、これまでの警察ドラマの常識をはるかに超えた全く新しい作品となっている。
