「超非常識」から「Arigato」へ　東京世界陸上で涙の妨害訴え蘭女子選手「日本、あなたは本当に魔法のような存在でした」

涙の東京世界陸上を経て、日本を満喫したコスター(C)Getty Images

9月13〜21日にかけて開催された「東京2025世界陸上」（東京・国立競技場）で、女子5000メートル14位だったモーリーン・コスター（オランダ）が10月6日までに自身のインスタグラムを更新。約1か月の日本滞在を振り返り、「Arigato Japan」と感謝を記した。

【写真】「Arigato Japan」日本の文化と食を満喫したコスターの投稿をチェック

コスターは「この美しい国で過ごした1か月。まだまだ名残惜しくて離れたくない」とつづり、9枚の写真を投稿。京都の舞妓とみられる女性の後ろ姿や、広島の宮島、平和記念公園、夜の渋谷など、各地での思い出が収められている。また、刺身や焼き魚、焼き肉を堪能するカットもあり、日本の文化と食を満喫した様子が伝わってくる。

文面では「古都の街並みを歩き、心に沁みる食事を味わい、芸者の姿を見かけ、広島で胸が締めつけられるような悲しみと希望を感じ、そして東京の夜を探検しました」と充実の日々を振り返った。その上で「日本、あなたは本当に魔法のような存在でした」と感激した様子を表現した。

コスターは日本の田中希実も出場した9月20日の女子5000メートル決勝に出場。中盤まで上位争いを展開したが、残り2周で、ライバル選手に妨害されて転倒しかけ、最終盤にも別の選手と接触した。